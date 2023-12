El ataque sin precedentes de Hamás del pasado 7 de octubre no habría sido realmente una sorpresa para Israel, que, según publica 'The New York Times', conocía los planes del grupo islamista desde hace más de un año. Así lo apuntan documentos, emails y entrevistas a los que ha tenido acceso el rotativo estadounidense. Las autoridades israelíes, sin embargo, subestimaron a Hamás y descartaron que fuera a llevar a cabo una operación de tal magnitud como la que finalmente se saldó con unas 1.200 víctimas mortales.

El plan, un documento de unas 40 páginas al que las autoridades de Israel se referían en clave como 'Muro de Jericó', contemplaba escenas que efectivamente se cumplieron el 7 de octubre, como el uso de parapentes para llegar hasta territorio israelí, la utilización de drones o la entrada masiva de milicianos a pie y en motocicleta.

Aunque no ponía fecha al ataque, sí describía una asalto metódico, diseñado para superar las defensas alrededor de la Franja de Gaza y atacar bases militares clave y poblaciones civiles. Un plan que los asaltantes siguieron con precisión el día del ataque masivo.

Siempre según el diario neoyorquino, el documento circuló ampliamente entre la cúpula militar y de la Inteligencia israelí, pero las autoridades consideraron que Hamás no sería capaz de llevar a cabo un ataque de escala tan grande. De acuerdo con el 'NYT', no está claro si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, u otros líderes políticos vieron también el documento.

Además, según correos electrónicos citados por el 'NYT', una veterana analista de la Inteligencia militar israelí alertó en julio de que Hamás había llevado a cabo un ejercicio de entrenamiento muy similar a lo recogido en el documento. "Rechazo rotundamente que el escenario sea imaginario", avisó, aseverando que se trataba de "un plan diseñado para empezar una guerra". Pero no fue escuchada.