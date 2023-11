Israel y Hamás habrían cerrado un acuerdo para liberar decenas de rehenes a cambio de cinco días de pausa en los bombardeos de Gaza, según publicó este sábado el periódico The Washington Post. El acuerdo, mediado por Catar, podría ponerse en marcha en los próximos días, permitiendo la salida de niños y mujeres secuestrados por el grupo islamista y la primera pausa sostenida de la ofensiva israelí en el enclave desde el inicio de la guerra. No obstante, todavía no se ha confirmado por ninguna de las partes implicadas.

Además, facilitaría la entrada de ayuda humanitaria por el paso de Rafah, en la frontera entre la franja y Gaza. El pacto fue plasmado en un documento de seis páginas y prevé la vigilancia aérea para monitorear su cumplimiento, añadió el rotativo estadounidense.

La guerra fue desatada el 7 de octubre, cuando milicianos del brazo armado de Hamás se infiltraron en territorio israelí matando a 1.200 personas y secuestrando a más de 240. Desde entonces, el Ejército israelí ha atacado la Franja de Gaza, controlada por los islamistas de Hamás, por tierra, mar y aire, dejando más de 12.000 muertos y miles de desplazados internos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado este sábado en una columna del mismo Washington Post que le "duele el corazón" por la pérdida de vidas de civiles palestinos, pero volvió a oponerse a un alto el fuego porque considera que sería aprovechado por Hamás para "reconstruir su arsenal de cohetes" y preparar nuevos ataques a Israel.