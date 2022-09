Día festivo en Reino Unido, pero no de fiesta: el 19 de septiembre, once días después de la muerte de la monarca, tendrá lugar el funeral de Isabel II. Como todos y cada uno de los pasos desde que falleció la reina, también este día está diseñado milimétricamente. Pasadas las 10:30 de la mañana se prevé que un grupo de portadores junto al Primer Batallón de Guardias Granaderos, uno de los regimientos de infantería del Ejército británico, levante el ataúd de la reina del catafalco y lo lleve desde Westminster Hall, donde sus restos han reposado desde el día 14, en procesión hasta la Puerta Norte del edificio.

El féretro de la monarca será trasladado en el State Gun Carriage, una carroza militar que la Marina Real guarda desde 1901, cuando fue retirado del servicio activo para el funeral de la reina Victoria. Es el mismo carro que se utilizó anteriormente para los entierros de otros monarcas, como el rey Eduardo VII, Jorge V o Jorge VI, pero también en los funerales de Winston Churchill y Lord Luis Mountbatten, mentor del ahora rey Carlos III. El carruaje tiene previsto salir a las 10:44 del lunes.

El recorrido de la carroza con el féretro de Isabel II saldrá desde New Palace Yard hasta la abadía de Westminster a través de la plaza del Parlamento, Broad Sanctuary y The Sanctuary, flanqueada en todo momento por la Marina Real y el Cuerpo de Marines Reales. En la plaza del Parlamento, frente a las puertas de New Palace Yard, se sumará la Guardia de Honor (formada por tres servicios), acompañada por una banda de la Marina Real. La procesión estará encabezada por una multitud de gaitas y tambores, de los Regimientos de Escocia e Irlanda, la Brigada de Gurkhas y la RAF, en torno a dos centenares de músicos.

Detrás del féretro irán el rey Carlos III y el resto de los integrantes de la Familia Real, así como otros miembros de la Casa Real y del Principado de Gales. Se estima que a las 10:52 llegará a la puerta de la cara oeste de la abadía de Westminster. Es en este punto donde el equipo de portadores levantará el féretro del carruaje y lo llevará a la abadía, donde se celebrará el funeral de estado.

Las puertas de la abadía se abrirán a las 8:00 de la mañana, para que la gente comience a tomar asiento. Los jefes de Estado y representantes de los diferentes Gobiernos del mundo (que han sido invitados), además de las familias reales, gobernadores generales y primeros ministros de Reino Unido tienen previsto reunirse en el Hospital Real de Chelsea para ser trasladados hasta la abadía. Los miembros de la Familia Real que no participen en la procesión llegarán directamente a la abadía, escoltados hasta sus asientos, ubicados junto a la linterna sur (South Lantern), la zona dedicada de la abadía a los integrantes de la Familia Real.

El funeral dará comienzo a las 11:00 de la mañana, dirigido por el deán de Westminster; la primera ministra, Liz Truss, y la secretaria general de la Commonwealth, Patricia Scotland, se encargarán de algunas de las lecturas, mientras que el arzobispo de York, el cardenal-arzobispo de Westminster y los moderadores de la asamblea general de la Iglesia de Escocia y de las Iglesias libres también participarán en el servicio. La misa durará hasta las 11:55, cuando se dará paso al último mensaje del servicio, seguido de dos minutos de silencio que no solo se mantendrán dentro de la abadía, sino en todo el país. El funeral terminará con la Diana, el himno nacional y un lamento, interpretado por el gaitero de la reina.

Una vez finalizada la misa, los portadores levantarán el ataúd del catafalco y lo trasladarán, en procesión, desde la puerta oeste hasta la este, donde estará 'aparcado' de nuevo el carruaje en el que se traslada el féretro. En este punto comenzará otra procesión, hasta Wellington Arch, también con el rey, la reina consorte, los príncipes y el resto de los integrantes de la Familia Real detrás del ataúd. Entretanto, los jefes de estado y representantes extranjeros que hayan acudido al funeral serán trasladados hasta Church House, donde el secretario de Exteriores les ofrecerá una recepción.