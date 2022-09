Tiendas, comercios y otros establecimientos cerrados; el aeropuerto de Heathrow paralizado; varias líneas de Metro cortadas y miles, miles de personas en los aledaños del centro de Londres donde han tenido lugar, durante los últimos cuatro días, el grueso de las ceremonias para despedirse de la reina Isabel II. Más de 70 años de reinado la llevaron a convertirse en la monarca que más tiempo ha estado en el trono en Reino Unido en toda la historia, y a ser la segunda del mundo, solo detrás de Luis XIV de Francia, que lo hizo durante 76 años.

Horarios del funeral de Isabel II

6:30 - Cierre de la capilla ardiente

8:00 - Se abren las puertas de la abadía de Westminster

10:35 - Los portadores empiezan a levantar el ataúd para trasladarlo hasta el carro

10:52 - La carroza real con los restos de Isabel II llega a la puerta oeste de la abadía

11:00 - Da comienzo la misa por la reina

11:55 - Último mensaje de servicio y dos minutos de silencio

12:00 - El entierro termina con la Diana, el himno nacional y un lamento

Hay que tener en cuenta que todos estos horarios son de Reino Unido, por lo que hay que sumarle una hora a todos para ver en qué horario se podrá seguir cada paso en la España peninsular. Tanto los reyes, Felipe y Letizia, como los eméritos, Juan Carlos I y Sofía, tienen previsto acudir al funeral, así como muchos responsables de Gobierno y otros jefes de Estado de varios países. Eso sí, no todos están invitados: ni Siria, ni Afganistán, ni Rusia, ni Bielorrusia, ni Myanmar, ni China ni Venezuela han recibido comunicación por parte de la Casa Real para instarles a acudir al entierro —de hecho algunos de estos países ya avanzaron que no tendría sentido ir—, mientras que otros como Nicaragua o Corea del Norte sí están invitados, pero solo a nivel diplomático a través de los embajadores, y no a través de los jefes de Estado.