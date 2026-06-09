Francia veta la entrada al país del ministro israelí ultranacionalista Bezalel Smotrich por promover la anexión de Cisjordania

¿Por qué es importante? El ministro francés de Exteriores ha señalado que esta medida se engloba en un nuevo paquete de sanciones contra los colonos en Cisjordania también apoyadas por el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega.

Francia ha vetado la entrada al ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, acusándolo de promover la anexión de Cisjordania y nuevos asentamientos. El Gobierno francés ha instado a Israel a que los responsables de la violencia en Cisjordania enfrenten la justicia. Esta medida forma parte de un paquete de sanciones apoyado por Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega. Irlanda también ha prohibido la entrada de Smotrich y del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. Jean-Noël Barrot, ministro francés de Exteriores, enfatizó que la comunidad internacional rechaza la política de Smotrich, que perjudica la solución de dos Estados.

Francia ha vetado a un ministro de Benjamin Netanyahu. El país galo ha prohibido la entrada del ministro de Finanzas israelí, el ultranacionalista Bezalel Smotrich, al que acusa de promover "activamente la anexión de Cisjordania" y de favorecer "la creación de nuevos asentamientos". En un comunicado, el Gobierno francés ha pedido a Israel que tome medidas para que los autores de la violencia en Cisjordania rindan cuentas ante la justicia.

En un mensaje en X, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha señalado que esta medida se engloba en un nuevo paquete de sanciones contra los colonos en Cisjordania también apoyadas por el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega. Irlanda ya había anunciado el viernes pasado la prohibición de entrada de Smotrich —líder de Sionismo Religioso—, pero también del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

"A título nacional, hemos prohibido el acceso a nuestro territorio al ministro Bezalel Smotrich, a cuatro responsables de organizaciones de colonos y a 21 colonos violentos", ha indicado Barrot.

Para el jefe de la diplomacia francesa, Smotrich "promueve activamente la anexión de Cisjordania, que reivindica abiertamente, la creación de nuevos asentamientos en Cisjordania, la recolonización de Gaza, el colapso económico de la Autoridad Palestina y sus consecuencias perjudiciales para la población palestina". "Se trata de una política que no puede aceptar la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, firmemente comprometida con la solución de los dos Estados", ha agregado.

En un comunicado conjunto difundido por Barrot, los seis países han exigido "encarecidamente" al Gobierno israelí que tome medidas para garantizar que los autores de la violencia en Cisjordania rindan cuentas verdaderamente ante la justicia. "El gobierno israelí debe asegurarse de que cada ataque dé lugar rápidamente a una investigación exhaustiva, tomar medidas contra los puestos de avanzada y las organizaciones que alimentan la violencia, y hacer cesar la incitación a la misma".

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