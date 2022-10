El líder del partido derechista Forza Italia, Silvio Berlusconi, vuelve a estar en el punto de mira después de que se hayan filtrado nuevos audios del político hablando sobre la guerra de Ucrania, Putin y Zelenski.

Tras haber podido escuchar cómo afirmaba que había retomado su amistad con el líder ruso, el medio 'La Presse' ha hecho públicos nuevo audios donde se le puede escuchar justificando que Putin haya declarado la guerra a Ucrania. Unos audios que, al parecer, fueron grabados en una reunión que Berlusconi mantuvo con su equipo, en la que exigió máxima confidencialidad.

"La guerra es culpa de la resistencia ucraniana", afirma Berlusconi. Al parecer, en estas grabaciones también se le puede escuchar cómo se disponía a hablar de Zelenski, aunque al final acaba arrepintiéndose. "No veo cómo Putin y Zelenski pueden unirse a una mesa de mediación. Porque no hay manera posible. Zelenski, en mi opinión... olvídalo, no puedo decir lo que pienso".

Además, en ellos también se le puede oír explicando su teoría sobre el motivo por el que comenzó la guerra. "¿Sabes cómo pasó la cosa con Rusia? Fue así: en 2014 en Minsk, Bielorrusia, se firmó un acuerdo entre Ucrania y las dos repúblicas recién formadas de Donbass para un acuerdo de paz sin que nadie ataque al otro. Ucrania tira este tratado al infierno un año después y comienza a atacar las fronteras de las dos repúblicas", indica.

Tras esto, sigue explicando: "Llega Zelenski, triplican los ataques a las dos repúblicas. Desesperadas, las dos repúblicas envían una delegación a Moscú y finalmente consiguen hablar con Putin. Dicen: 'Vladimir no sabemos qué hacer, tú nos defiendes'".

De esta forma, Berlusconi asegura que Putin se vio presionado. "Él se opone a cualquier iniciativa, resiste, sufre fuertes presiones de toda Rusia. Entonces, decidió inventar una operación especial: las tropas tenían que entrar en Ucrania, llegar a Kiev en una semana, derrocar al gobierno de turno, a Zelenski... y montar un gobierno ya elegido por la minoría ucraniana de buen sentido común".

El ex primer ministro italiano explica que Putin se encontró con una "inesperada e impredecible resistencia ucraniana" que ha provocado que "una operación que iba a ser cuestión de días" se convierta en "una guerra de doscientos años".