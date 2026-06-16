El FBI desarticula un plan para atacar con drones la Casa Blanca durante el evento de UFC

Los detalles El director del FBI señala que la operación abarcó varios estados y que "varias personas se encuentran ahora bajo custodia", aunque no ha ofrecido detalles concretos sobre los planes de los sospechosos.

El FBI desactivó posibles ataques contra el evento de UFC celebrado en la Casa Blanca por el 80 cumpleaños de Donald Trump, deteniendo a varios sospechosos. Según el director del FBI, Kash Patel, la amenaza fue detectada el 10 de junio y abarcó varios estados, logrando frustrar los planes sin proporcionar detalles específicos. Patel aseguró que están preparados para responder a amenazas en eventos importantes como el UFC 250. En abril, el Servicio Secreto evitó un atentado contra Trump durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, y durante su campaña de 2024, Trump fue objetivo de dos intentos de asesinato.

El FBI ha asegurado este martes que desactivó potenciales "ataques" contra el evento de peleas de artes marciales mixtas (MMA) de la UFC celebrado el domingo en la Casa Blanca para celebrar el 80 cumpleaños del presidente estadounidense, Donald Trump, y que ha detenido a varios sospechosos.

"El 10 de junio, el FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley tuvieron conocimiento de una posible amenaza contra el evento UFC 250 en Washington D.C., que involucraba a personas ajenas a la región de la capital nacional", ha escrito en X el director del FBI, Kash Patel.

Patel ha asegurado que la operación abarcó varios estados y que "varias personas se encuentran ahora bajo custodia y se lograron frustrar de inmediato los ataques que presuntamente habían planeado", aunque no ha ofrecido detalles concretos sobre los planes de los sospechosos.

"Estamos preparados para detectar y responder ante quienes amenazan la vida de los ciudadanos estadounidenses y para llevarlos ante la justicia-, especialmente durante grandes concentraciones como el histórico combate de UFC 250", ha indicado el director del FBI.

En abril, el Servicio Secreto presidencial logró desbaratar el intento de un individuo de atentar contra Trump y otros miembros de su Gabinete durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en un hotel de Washington.

Durante la campaña para las presidenciales de 2024, Trump fue además objeto de dos intentos de asesinato. Para su 80 cumpleaños, el pasado domingo, el presidente estadounidense celebró una rocambolesca y criticada velada de combates de MMA que implicó la construcción de un gran ring octogonal con un gran graderío en los jardines de la Casa Blanca y que incluyó fuegos artificiales o el sobrevuelo de aviones de combate sobre el centro de Washington.

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