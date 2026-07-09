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Tragedia en Sudamérica

Exteriores aumenta a 40 el número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela

Los detalles Albares ha informado de que sigue habiendo 138 desaparecidos y que hay 11 personas localizadas bajo los escombros. Los seísmos han dejado ya cerca de 4.000 fallecidos.

Terremotos en Venezuela Terremotos en VenezuelaAgencia EFE / jbr35643
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El Ministerio de Asuntos Exteriores ha aumentado a 40 el número de españoles fallecidos por el doble de terremoto de Venezuela. Además, han informado de que el número de desaparecidos se mantiene en 138 y que hay 11 personas están localizadas bajo los escombros.

Así lo ha expuesto José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, que ha trasladado además sus condolencias a familiares y amigos calificando la situación de terrible.

En ese sentido, ha recordado que el equipo médico de campaña está completamente desplegado y que el hospital atiende a una media de 200 personas al día.

Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles que están en Venezuela que las utilicen.

La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela es de casi de 4.000 tras el último balance oficial del Gobierno del país caribeño. Las víctimas incluyen a casi 18.000 personas que han perdido sus viviendas o que aunque no lo han hecho presentan una afectación "muy severa". Además, informan de que han atendido a casi 87.000 familias, rescatado a más de 6.400 personas y repartido cerca de 9.700 toneladas de alimentos.

En estos momentos hay desplegados 4.388 rescatistas internacionales y son 30.076 los efectivos que hacen frente a los estragos causados por las fuertes sacudidas. Según el parte oficial de Caracas ha habido 1.102 réplicas del seísmo.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha asegurado que Caracas está "tratando de corregir aceleradamente" si en los campamentos transitorios "se presenta alguna situación y obstáculo" para los que allí acudan sientan "tranquilidad y que hay una mano amiga".

Son casi 17.000 las personas que se encuentran distribuidas en alguno de los 61 campamentos instalados en La Guaira, Caracas y otras regiones afectadas. Allí, ha defendido, se hace evidente el "fuerte impacto psicológico" que han sufrido los damnificados, por lo que ha puesto en valor la puesta en marcha de canales telefónicos de asistencia con profesionales de la salud mental.

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