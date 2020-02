Mark French debía coger un vuelo de la compañía Alaska Airlines para visitar a su hermana en Seattle. Sin embargo, el joven no pudo ni siquiera embarcar y es que, según cuenta el diario 'Daily Mail', desde la compañía aérea le informaron que no podría viajar hasta que no se afeitara la barba.

Al parecer, otro viajero había manifestado su miedo por su barba y sus rasgos árabes. Ante su incredulidad, Mark se realizó una foto que compartió en las redes sociales para mostrar la barba que, supuestamente, había asustado a otro pasajero.

Además, su hermana María compartió un mensaje en Facebook mostrando "su enfado" por lo sucedido. Las reacciones no se han hecho esperar y la red ya ha mostrado sus críticas a la aerolínea, que se ha defendido en declaraciones para 'NewsFix' en las que explica que "la etnia no tuvo nada que ver" y aseguran que "hay más en esta historia, pero la política de nuestra compañía no nos permite compartir detalles sobre nuestros pasajeros". Mark fue reasignado a otro vuelo al día siguiente.