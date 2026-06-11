Evacúan varias plantas del Pentágono de EEUU por un incidente con materiales peligrosos

¿Qué sabemos? El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha declarado a la 'CNN' que los sistemas del edificio han detectado "un problema de calidad del aire" que ha requerido de medidas de precaución.

El Pentágono ha evacuado varias áreas de sus instalaciones debido a un incidente con materiales peligrosos, según ha informado la 'CNN'. El problema, detectado por los sistemas del edificio, ha sido descrito como un "problema de calidad del aire", lo que ha llevado a una evacuación preventiva de los pasillos del cuatro al siete, desde la segunda planta hasta la quinta. Sean Parnell, portavoz del Pentágono, ha indicado que se están aplicando protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento. El Departamento de Bomberos de Arlington ha desplegado su Equipo de Materiales Peligrosos, equipado con protección química y máscaras antigás.

Los equipos de seguridad del Pentágono de Estados Unidos han evacuado varias planas de las instalaciones, según ha informado la 'CNN', que apunta que los bomberos ya se encuentran en el lugar de los hechos. Según este medio, se ha producido un incidente con materiales peligrosos que ha obligado a una evacuación preventiva.

Concretamente, se han cerrado los pasillos del número cuatro al siete, desde la segunda planta a la quinta. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha explicado a la 'CNN' que los sistemas del edificio han detectado "un problema de calidad del aire" que ha requerido medidas de precaución "hasta que se determine su gravedad".

"El Departamento está aplicando los protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento para la zona afectada. Los equipos de respuesta están desplegados y listos para brindar apoyo a los ocupantes del edificio", ha apuntado Parnell. El portavoz no ha detallado las posibles causas del problema ni si hay algún afectado por la inhalación de ese aire.

Asimismo, el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Arlington ha informado en redes sociales de que su Equipo de Materiales Peligrosos está trabajando en las inmediaciones. Los profesionales han entrado vestidos con equipos completos de protección química y máscaras antigás.

El equipo de seguridad del Pentágono ha informado que las pruebas para averiguar las razones del problema en el aire "podrían durar entre una y dos horas".

"Los equipos de respuesta están preparados para brindar apoyo a los ocupantes del edificio si fuera necesario. Es posible que observen personal de respuesta de varias agencias y medidas de precaución en el patio central. Les rogamos que no interpreten estas actividades", ha esgrimido en un mensaje publicado por varios medios estadounidenses.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido