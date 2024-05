Las notificaciones para ocupar la mesa electoral en las elecciones europeas de junio ya están llegando. Algunos usuarios de redes sociales bromean y lamentan haber recibido la notificación junto con el manual de instrucciones. "Ya me ha tocado ir a la mesa electoral 5 veces. No estaría mal que el sorteo de la primitiva lo hiciera mi ayuntamiento también", bromea una joven en su cuenta en la red social X. "Soy literalmente la persona con más mala suerte del mundo, va a ser la cuarta vez que vote y segunda en a mesa electoral, yo de verdad que no sé qué hago con mi vida", lamenta otra.

Lo cierto es que varios ayuntamiento han realizado el sorteo durante esta semana y la pasada. Cada una de las mesas electorales ha de estar formada, necesariamente, por un presidente y dos vocales; cada uno de ellos, además, han de tener dos suplentes. Esto implica que por cada mesa electoral van a ser convocadas un total de 9 personas. En el caso de ser suplente, también se está obligado a presentarse igualmente el día de las elecciones, el domingo 9 de junio. Sin embargo, una vez notificado, el votante puede presentar una excusa para 'librarse' de la mesa, siempre y cuando se den algunos requisitos.

Cómo consultar la mesa electoral con DNI

Por norma general, los votantes reciben una notificación en su domicilio para informarle de que le ha tocado mesa electoral. Por otro lado, algunos ayuntamientos publican sus listas en las páginas web del consistorio después de haber realizado los sorteos de forma que los ciudadanos pueden consultar si son miembros de la mesa electoral introduciendo el DNI. En el caso de que el ciudadano no haya podido ser notificado, cada junta electoral decidirá entre dar el puesto en la mesa electoral al siguiente de la lista o volver a mandar la notificación.