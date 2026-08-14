EEUU eleva el nivel de precaución para los ciudadanos que viajen a Ceuta por la crisis migratoria y equipara a España con países como República del Congo

Donald Trump con Marco Rubio y Pete Hegseth en la reunión de gabinete en la Casa Blanca

Los detalles El gobierno estadounidense pide que se "reconsidere el viaje" en el caso de Ceuta. Al mismo tiempo, recomienda para quienes visiten países europeos como Alemania o Dinamarca que "extremen la precaución".

El Departamento de Estado de EE.UU. ha elevado el nivel de advertencia para los ciudadanos estadounidenses que planean viajar a España, específicamente a Ceuta, situándola en el nivel 3, que sugiere "reconsiderar el viaje" debido a la llegada masiva de migrantes desde Marruecos y los posibles disturbios. España ha desplegado fuerzas de seguridad en la zona. El resto de España permanece en el nivel 2, que recomienda "extremar la precaución" por riesgos de terrorismo y disturbios. Otros países europeos, como Alemania y Francia, también están en el nivel 2. En contraste, Argentina y Zambia están en el nivel 1, que solo requiere "precauciones habituales". Según el Índice de Paz Global, España se encuentra entre los 30 países más pacíficos, ocupando el puesto 25.

El Departamento de Estado de EEUU ha incrementado el nivel de precaución para los ciudadanos estadounidenses que quieren viajar a España, concretamente a Ceuta. En un mapa interactivo, el gobierno estadounidense ha cambiado la ficha de España, situando a la ciudad autónoma en el nivel 3 de advertencia, en el que recomienda "reconsiderar el viaje".

Las instrucciones fueron modificadas el pasado 1 de agosto, un par de días después de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos. Así, a la ficha de España se incluye una nota específica sobre Ceuta, en la que pide que "reconsidere su viaje a Ceuta debido a los disturbios".

"La llegada masiva e incontrolada de migrantes desde Marruecos a Ceuta podría generar situaciones de seguridad impredecibles y peligrosas. España ha desplegado al ejército, la Policía Nacional y la Guardia Civil como consecuencia de esta grave situación. Los estadounidenses deberían reconsiderar sus viajes a la zona dados los riesgos para su seguridad", esgrime el escrito.

El resto de España continúa en el nivel 2, que indica "extremar la precaución" a quienes viajen a España. Aunque EEUU mantiene la misma advertencia para España desde mayo de 2025, sorprende que la justificación para pedir "precaución" a sus ciudadanos sea por "el terrorismo y los disturbios".

Según la nota del Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, "grupos terroristas continúan planeando posibles atentados en España" y "podrían atacar con poca o ninguna advertencia".

España, Alemania y Liberia, en nivel 2

Además, España no es el único país europeo en el nivel 2 de advertencia. En su lista hay otros en la misma situación, como Italia, Alemania, Reino Unido, Suecia o Dinamarca, todos ellos por peligro de terrorismo. En el caso de Francia, además de terrorismo, se advierte de posibles disturbios sociales.

De esta manera, EEUU equipara a países europeos con otros como Liberia, República del Congo, Cuba o varios estados de México. En los dos primeros, advierte el peligro de "delincuencia" como "crímenes violentos, robos o asaltos".

Al hablar de los estados de México, añade a esas posibles amenazas el terrorismo y el secuestro; mientras que en el caso de Cuba, advierte de la inestabilidad del suministro eléctrico.

Argentina o Zambia, en nivel 1

Al mismo tiempo, sitúa a países como Argentina, Zambia, Vietnam, Polonia o Rumanía (los dos últimos, fronterizos con Rusia) en el nivel 1 de peligrosidad, que solo implica "tomar las precauciones habituales".

Una manera muy particular de ver el mundo la del gobierno estadounidense, que además difiere de índices internacionales como el Índice de Paz Global elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. En 2025, este estudio situó a España entre los 30 países más pacíficos del mundo, ocupando el puesto número 25.

Por su parte, otros países en los que EEUU no considera que haya que tomar excesivas precauciones estaban más bajos en el ranking. Por ejemplo, Argentina ocupaba el número 46 y Zambia el 64.

Lo mismo ocurre con países que EEUU pone al mismo nivel que España, como República del Congo, que en el Índice de Paz Global es el 103, de 163 países analizados.

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