Europa debe rearmarse. Es el mensaje que ha lanzado hoy en Múnich la presidenta de la Comisión Europea. No es la única. También el canciller alemán apoya acelerar un rearme que, en realidad, ya ha empezado. "Los europeos debemos ocuparnos mucho más de nuestra propia seguridad, ahora y en el futuro", ha pronunciado Scholz. Por primera vez, el gasto en Defensa de los países europeos de la OTAN alcanzará el 2% de su PIB total este año.

El rearme es una necesidad a la que han apelado varios líderes europeos desde que Trump animase así a Putin a invadir a países de la OTAN si no invierten más en Defensa. "Uno de los presidentes de un país grande, se puso de pie y dijo: 'Bueno, señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegerá?' No, no te protegería. De hecho, los alentaría a hacer lo que quisieran", pronunció Trump.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, señala que estas declaraciones generan muchísima preocupación. "Es por eso que nosotros dentro del ámbito de la Unión Europea estamos trabajando para que haya una política de seguridad y defensa, una política consistente", añade. Para los expertos, el problema reside en las carencias de nuestra industria, que nos obligan a depender de terceros países.

Yago Rodríguez, de 'The political room', señala que Europa ha demostrado que no tiene la capacidad de fabricar: "Tenemos guerras industriales como la de Ucrania en la que tienes que poder fabricar mucho y no hemos tenido esa capacidad".

Pero también hay voces críticas que consideran que este no es el camino para la paz. Jordi Calvo, investigador del Centre Del'as d'Estudis per la Pau, considera que la diferencia entre Occidente o entre Europa, EEUU y Rusia ya era enorme. "Ello no ha evitado que se produzca la invasión de Ucrania", señala. Loe expertos temen que un aumento del gasto en defensa reduzca los recursos públicos y, lo que es peor, aumente las posibilidades de nuevos conflictos.