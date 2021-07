*Portugal precisa una información que ayer causó cierta confusión y que hoy aclaramos: los ciudadanos españoles que deseen cruzar la frontera pueden hacerlo sin ningún problema. Sólo es necesario un certificado de vacunación o una prueba negativa en comarcas de alto riesgo, durante el fin de semana, y si se va a comer en el interior de los restaurantes. También será necesaria una prueba negativa, de PCR o antígenos, si se quiere entrar al país en avión.

Por lo tanto, Portugal no cuenta con restricciones de circulación, excepto para los ciudadanos procedentes de Brasil, India, Nepal y Sudáfrica, que deben cumplir un periodo de aislamiento profiláctico de 14 días y registrarse en esta página web.

Además, los turistas procedentes de Reino Unido deberán contar con una PCR negativa realizada con 72 horas de antelación o un test de antígenos realizado 48 horas antes del embarque. Si no cuentan con la pauta completa de vacunación, los mayores de 18 años deberán cumplir una cuarentena preventiva de 14 días. Todos ellos, independientemente de la edad, tendrán que inscribirse en el enlace que lleva a esta página.

Si bien, estas medidas no se aplican para los países de la Unión Europea, los estados asociados al Espacio Schengen ni para viajeros procedentes de Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Brunei, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos de América, Israel, Japón, Jordania, Kosovo, Líbano, Montenegro, Nueva Zelanda, Qatar, República de Macedonia del Norte, República de Moldova, Ruanda, Serbia, Singapur, Tailandia, Taiwán y regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao.

En este caso, solo se tendrá que presentar una prueba negativa si se viaja por vía aérea. Si se accede al país por vía terrestre o marítima y se procede de alguno de los países mencionados anteriormente, no será necesario presentar ningún test o certificado.

Si bien, desde Portugal matizan que en las comarcas de alto y muy alto riesgo, los viernes a partir de las 19:00 horas, fines de semana y festivos, para comer dentro de los restaurantes es necesario presentar el certificado COVID digital de la Unión Europea o una prueba negativa.

Estas son las comarcas de alto o muy alto riesgo por el aumento de contagios registrado en las últimas semanas: Alcobaça, Alenquer, Arouca, Arraiolos, Azambuja, Barcelos, Batalha, Bombarral, Braga, Cantanhede, Cartaxo, Castro Marim, Chaves, Coimbra, Constância, Espinho, Figueira da Foz, Gondomar, Guimarães, Leiria, Lousada, Maia, Monchique, Montemor-o-Novo, Óbidos, Paredes, Paredes de Coura, Pedrógão Grande, Porto de Mós, Póvoa do Varzim, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Santiago do Cacém, Tavira, Torres Vedras, Trancoso, Trofa, Valongo, Viana do Alentejo, Vila do Bispo, Vila Nova de Famalicão, Vila Real de Santo António, Albergaria-a-Velha, Albufeira, Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Aveiro, Avis, Barreiro, Benavente, Cascais, Elvas, Faro, Ílhavo, Lagoa, Lagos, Lisboa, Loulé, Loures, Lourinhã, Mafra, Matosinhos, Mira, Moita, Montijo, Nazaré, Odivelas, Oeiras, Olhão, Oliveira do Bairro, Palmela, Peniche, Portimão, Porto, Santo Tirso, São Brás de Alportel, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Silves, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Vagos, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Gaia y Viseu:

Restricciones en estas comarcas

Para los concelhos con riesgo alto estas son las restricciones:

Toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas

Cierre de la hostelería a las 22:30 horas con un máximo de cuatro comensales en interior y seis en terraza. Los clientes tienen que presentar una prueba negativa o el certificado de vacunación los fines de semana y los festivos

Aforo de bodas, bautizos y comuniones al 50%

Cierre de las tiendas y supermercados a las 21:00 horas

Prohibida la entrada de público a los eventos deportivos

Para los concelhos con riesgo muy alto estas son las restricciones: