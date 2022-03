No es habitual que salgan a la luz en los medios rusos mensajes discordantes con el régimen de Vladimir Putin. Tal vez por eso, cuando suceden, dan la vuelta al mundo. Es el caso de la irrupción en pleno directo del informativo vespertino de la televisión rusa 'Channel One' de una periodista con una pancarta en la que se leía: "Detengan la guerra. No creas propaganda, te están mintiendo".

La mujer, Marina Ovsyannikova, gritó además en directo: "¡Alto a la guerra! ¡No a la guerra!". Unas palabras tras las que ha sido detenida por desacreditar a las fuerzas rusas. Ovsyannikova afirmaba antes en un mensaje que "lo que está pasando en Ucrania es un crimen y Rusia es el agresor". "La responsabilidad de esta agresión cae sobre un hombre: Putin. Mi padre es ucraniano, mi madre es rusa, y nunca fueron enemigos", añadía.

"Desafortunadamente, a lo largo de los últimos años he trabajado para 'Channel One'. He hecho propaganda del Kremlin y estoy muy avergonzada por ello, por haber permitido a la gente mentir desde las pantallas de televisión y que el pueblo ruso haya sido zombificado", ha explicado Ovsyannikova.

Además, la periodista, que hacía labores de edición en 'Channel One' reconoce en el vídeo de que no dijeron nada en 2014, cuando todo comenzó. "No protestamos cuando el Kremlin envenenó a Navalny. Simplemente observamos en silencio este régimen inhumano. Ahora todo el mundo se ha alejado de nosotros y diez generaciones de nuestros descendientes", añadió en el vídeo, publicado antes de su interrupción espontánea.

Sin embargo, esta protesta ha sido censurada en otros medios. Una muestra más del miedo a las consecuencias de mostrar posiciones enfrentadas con el régimen de Putin. Así se ha mostrado: