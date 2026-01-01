Ahora

Más de 500.000 personas

Estambul da la bienvenida al año con una multitudinaria manifestación para exigir justicia para Gaza

Los detalles Según los medios locales, más de medio millón de turcos se han concentrado en una marcha y rezo colectivo en apoyo a Gaza durante la mañana de este 1 de enero.

Más de medio millón de personas se manifiestan en Estambul (Turquía) para exigir justicia en Gaza
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Más de medio millón de personas han pasado la mañana de Año Nuevo en Estambul movilizándose por la justicia en Gaza en una manifestación celebrada en el puente de Galata situado en la ciudad turca.

Enormes banderas turcas y palestinas han sido las protagonistas entre más 500.000 personas, según la agencia oficialista Anadolu, que han participado en la marcha y rezo colectivo realizado en apoyo a Gaza.

La protesta ha sido convocada por Bilal Erdogan, el hijo del presidente turco Recep Tayyip Erdonan, y también han participado ministros y unas 400 organizaciones civiles bajo el lema "justicia para Gaza".

En declaraciones a los medios, Bilal Erdogan ha señalado que 2026 ha comenzado con oraciones por Palestina y ha añadido que reunirse en las mezquitas en la primera mañana del año tenía un fuerte significado espiritual.

"Por un lado, estamos rezando por los oprimidos en Palestina. Por otro lado, por supuesto, estamos conmemorando a nuestros mártires. Al mismo tiempo, todos estamos orando juntos para que 2026 traiga bendiciones a toda nuestra nación y al pueblo palestino oprimido", ha remachado.

