Estambul da la bienvenida al año con una multitudinaria manifestación para exigir justicia para Gaza

Los detalles Según los medios locales, más de medio millón de turcos se han concentrado en una marcha y rezo colectivo en apoyo a Gaza durante la mañana de este 1 de enero.

Más de medio millón de personas se han congregado en Estambul durante la mañana de Año Nuevo para manifestarse por la justicia en Gaza, en un evento celebrado en el puente de Galata. La marcha, que ha contado con la presencia de enormes banderas turcas y palestinas, ha sido organizada por Bilal Erdogan, hijo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con la participación de ministros y alrededor de 400 organizaciones civiles. Bilal Erdogan ha destacado que el 2026 ha iniciado con oraciones por Palestina, subrayando el significado espiritual de reunirse en las mezquitas y rezar por los oprimidos y mártires palestinos.

Más de medio millón de personas han pasado la mañana de Año Nuevo en Estambul movilizándose por la justicia en Gaza en una manifestación celebrada en el puente de Galata situado en la ciudad turca.

Enormes banderas turcas y palestinas han sido las protagonistas entre más 500.000 personas, según la agencia oficialista Anadolu, que han participado en la marcha y rezo colectivo realizado en apoyo a Gaza.

La protesta ha sido convocada por Bilal Erdogan, el hijo del presidente turco Recep Tayyip Erdonan, y también han participado ministros y unas 400 organizaciones civiles bajo el lema "justicia para Gaza".

En declaraciones a los medios, Bilal Erdogan ha señalado que 2026 ha comenzado con oraciones por Palestina y ha añadido que reunirse en las mezquitas en la primera mañana del año tenía un fuerte significado espiritual.

"Por un lado, estamos rezando por los oprimidos en Palestina. Por otro lado, por supuesto, estamos conmemorando a nuestros mártires. Al mismo tiempo, todos estamos orando juntos para que 2026 traiga bendiciones a toda nuestra nación y al pueblo palestino oprimido", ha remachado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.