Estados Unidos ya no es el destino soñado: el miedo a detenciones arbitrarias hunde las reservas un 25% en Europa

Lo que solía ser un viaje soñado ahora genera incertidumbre. Las reservas turísticas a Estados Unidos han caído drásticamente en las últimas semanas, y las agencias de viajes apuntan a un culpable: el temor a detenciones arbitrarias.

Viajar a Nueva York, recorrer sus avenidas o disfrutar de los parques temáticos en Florida ya no es tan deseado. La caída de reservas en Europa alcanza el 25%, según fuentes del sector, y la tendencia preocupa a operadores y aerolíneas.

"EEUU siempre ha tenido turismo, pero ahora no", lamenta Angélica Fano, jefa de oficina de Viajes Jaipur en Barcelona. Su agencia ha visto cómo el interés por este destino se desploma mientras aumentan las solicitudes para viajar a Canadá.

El sector hotelero también nota el impacto. Sébastien Bazin, CEO del gigante Accor, confirma: "Los turistas están cambiando de destino, eligiendo Canadá, Sudamérica o Egipto en lugar de EEUU". Y aunque califica las detenciones de casos aislados, reconoce que "el ambiente se ha vuelto hostil".

Las experiencias de algunos viajeros refuerzan el miedo. Jasmine, una actriz canadiense, estuvo retenida 12 días en la frontera sin explicación alguna. "Me trasladaban de celda en celda, dormía en cemento y no me decían nada", denuncia. Lucas Sielaff, un turista alemán, pasó por una situación similar: "Se pusieron agresivos al ver mi pasaporte alemán".

Las aerolíneas también resienten el impacto. Air Canada ha registrado un descenso del 10% en sus reservas entre abril y septiembre.

José Manuel Lastra, vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, lo resume con preocupación: "La pregunta clave ahora es si EEUU sigue siendo un destino seguro para los turistas".

Con el temor en aumento y los turistas buscando alternativas, Estados Unidos enfrenta una realidad inesperada: su imagen de destino imperdible se resquebraja.