España sube 4 puestos en el ranking mundial de países más seguros para vivir en 2026

Islandia sigue siendo el país más pacífico del mundo, según el IGP. España ha conseguido mejorar su posición hasta entrar en el top 30, si bien este informe muestra que vivimos en un mundo con cada vez más violencia.

España ha subido cuatro puestos en el ranking del Índice Global de Paz en 2026, hasta colocarse en el puesto 27, por delante de países como Alemania, Noruega o Suecia. Este informe, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, mide la posición relativa de la paz entre naciones y regiones y clasifica 163 países y territorios independientes, que representan al 99,7% de la población mundial, según sus niveles de paz. El IGP ha ido mostrando en la última década una tendencia negativa, mostrando un incremento en la violencia global y, por lo tanto una menor paz en el planeta.

Los 30 países más seguros del mundo en 2026

Islandia sigue siendo, desde 2008, el país más seguro del mundo. En 2026, ha mejorado un 2% gracias a la disminución en el número de manifestaciones violentas, mientras que mantiene una posición destacada en seguridad, bajos niveles de conflicto y militarización limitada. El país que más ha mejorado en el top 10 es Japón, que ha mejorado un 1,5% en el índice de 2016, ascendiendo tres puestos en el ranking. La causa que está detrás de esta mejora es la mejora en el ámbito de conflictos en curso, con una mejora del 25% en relación a la intensidad de sus conflictos internos. Sin embargo, su puntuación ha caído en materia de militarización, lo que refleja la expansión de la Defensa japonesa.

Islandia

Nueva Zelanda

Suiza

Eslovenia

Irlanda

Austria

Portugal

Singapur

Finlandia

Japón

Dinamarca

Malasia

Chequia

Canadá

Hungría

Bután

Países Bajos

Islas Mauricio

Letonia

Australia

Bélgica

Polonia

Croacia

Lituania

Estonia

Bulgaria

España

Alemania

Eslovaquia

Montenegro

Los 16 países más inseguros del planeta en 2026

Malaui

Zambia

Panamá

Chipre

Trinidad y Tobago

Angola

Túnez

Ghana

Senegal

Sierra Leona

Emiratos Árabes Unidos

Argentina

Serbia

Jamaica

Indonesia

Jordania

Sri Lanka

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Malaui se coloca en última posición, al bajar 18 puestos en el ranking. Entre los países que más han empeorado su situación en materia de seguridad está Argentina, que ha perdido 20 posiciones con respecto al año pasado: su puntuación general ha caído un 6,1%, con un considerable aumento de muertes por conflictos internos. Una de las causas que el Índice Global de Paz indica que están detrás de este deterioro es la inestabilidad política que llegó tras la aprobación de un programa de austeridad impuesto por el Gobierno de Javier Milei, que desencadenó una oleada de fuertes protestas a lo largo del año pasado; en marzo, una protesta de jubilados en Buenos Aires fue violentamente reprimida por las autoridades, dejando cientos de heridos.