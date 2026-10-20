Elwan Benoît, el estudiante de 17 años que se ha convertido en uno de los rostros de las protestas en Francia

Los detalles El joven lamenta que, cuando tienen lugar las protestas y los enfrentamientos junto a los episodios de violencia, la atención se concentra ahí en vez de en los reclamos que originan las movilizaciones.

Con solo 17 años, Iwan Benoît se ha convertido en un destacado rostro de las protestas sociales en Francia, defendiendo la protesta como herramienta para visibilizar desigualdades. Su notoriedad creció tras una entrevista con Vincent Lapierre, un influencer de la ultraderecha francesa, que se viralizó alcanzando diez millones de visualizaciones. En sus declaraciones, Benoît, estudiante del liceo Jacques-Decour en París, destacó las diferencias educativas entre estudiantes de París y los suburbios, señalando que estos últimos enfrentan condiciones materiales adversas. Criticó al Gobierno de Macron por su respuesta a los problemas educativos, enfatizando que las protestas desvían la atención de los reclamos originales.

Con apenas 17 años, lwan Benoît se ha convertido en uno de los rostros de las protestas sociales en Francia, que dejan ya más de 3.000 comercios saqueados, tras defender la protesta como una forma de visibilizar las desigualdades.

Su nombre saltó a la luz cuando realizó una entrevista con Vincent Lapierre, un influencer vinculado a la ultraderecha francesa. La entrevista, que tuvo lugar el 4 de octubre, se viralizó en redes sociales y llegó a alcanzar diez millones de visualizaciones.

Entonces, el joven que cursa el último año de la secundaria en el liceo Jacques-Decour, en el distrito IX de París, habló de las diferencias entre los estudiantes de París y los de los suburbios.

Así, Benoît hizo hincapié en que las condiciones en las que estudian los jóvenes dependen, en buena medida, del lugar donde viven. De esta manera, el joven defendió a los estudiantes de los suburbios parisinos. Según él, estos concurren a establecimientos con problemas materiales que dificultan el aprendizaje.

Además, Benoît cargó contra el Gobierno de Macron y su respuesta a los problemas educativos e hizo hincapié en que, cuando tienen lugar las protestas y los enfrentamientos junto a los episodios de violencia, la atención se concentra ahí en vez de en los reclamos que originan las movilizaciones.

Pide que se destine más presupuesto a la educación y que se combata la brecha social que condiciona el acceso de los jóvenes a las aulas. Quiere una reforma total del gobierno y apoya públicamente a Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia Insumisa.

Muchos ya comparan a este joven con 'Dani el Rojo', la histórica figura de las protestas de mayo del 68 porque su carisma, su brillante oratoria y gran don de la palabra, no han pasado desapercibidos en Francia.

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