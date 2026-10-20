Vinted elimina los anuncios de productos robados durante los disturbios en Francia

Los detalles La plataforma de compraventa de segunda mano anuncia medidas de tolerancia cero tras los saqueos en varias ciudades francesas. El Gobierno se ha reunido con empresas de venta online para frenar la reventa de artículos sustraídos.

Vinted ha comenzado a retirar anuncios de artículos sospechosos de proceder de saqueos durante los disturbios en Francia. La plataforma de compraventa de segunda mano ha implementado medidas inmediatas para detectar y eliminar publicaciones de material robado, tras observar un aumento de anuncios de productos posiblemente sustraídos de comercios. Vinted ha reiterado su política de tolerancia cero ante la venta de bienes robados. Esta decisión sigue a una serie de robos en ciudades como París, Marsella y Lille. El Gobierno francés se ha reunido con plataformas como Vinted y Leboncoin para reforzar el control sobre la reventa de productos robados.

Vinted ha comenzado a retirar anuncios de artículos sospechosos de proceder de los saqueos registrados durante los disturbios en Francia. La plataforma de compraventa de segunda mano ha anunciado medidas inmediatas para detectar y eliminar publicaciones vinculadas al material robado tras el aumento de los anuncios de productos que podrían haber sido sustraídos de establecimientos comerciales.

La compañía ha reiterado que la venta de bienes robados está estrictamente prohibida y ha asegurado que mantiene una política de tolerancia cero ante estas prácticas. "Estamos tomando medidas inmediatas para identificar y eliminar los anuncios relacionados con saqueos", ha señalado un portavoz de Vinted.

La decisión llega después de una oleada de robos y saqueos en ciudades como París, Marsella y Lille, en el contexto de las protestas que han sacudido Francia. Ante la sospecha de que parte de los artículos sustraídos pudiera acabar en plataformas de compraventa online, el Gobierno francés se ha reunido con responsables de servicios como Vinted y Leboncoin para abordar la reventa de productos robados y reforzar los mecanismos de control.

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