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Sánchez anuncia la declaración de zona gravemente afectada los pueblos asolados por la DANA Adam y urge a un "acuerdo climático": "Salvaría vidas"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno aboga por "incorporar" a los planes de prevención frente a la emergencia climática y no hacer, dice, "como si el elefante en la habitación no existiera".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado en Oliva (Valencia) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado en Oliva (Valencia)Agencia EFE
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Ejecutivo aprobará la declaración de zona gravemente afectada a los lugares afectados por la DANA. En su comparecencia desde Oliva, el jefe del Ejecutivo considera que hay que "incorporar" la emergencia climática a los planes de prevención frente a episodio como la DANA Adam y no hacer "como si el elefante en la habitación no existiera".

"Vamos a poner recursos económicos y vamos a facilitar también la agilización en la contratación pública, como han pedido los alcaldes y alcaldesas, para que se recupere cuanto antes la normalidad por parte de los vecinos y vecinas de estos municipios", ha asegurado Sánchez, acompañado por el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Para Sánchez, hay que incorporar esta "variable climática" para "mitigar los efectos de la emergencia climática y, por tanto, minimizarlos". También, añade Sánchez, ha de tenerse en cuenta para la reconstrucción y para mitigar los daños "gracias a las políticas de adaptación y, por tanto, invertir en infraestructuras mucho más resilientes a un cambio climático que, evidentemente, está alterando el medio ambiente en el Mediterráneo de manera mucho más intensa que en otras partes de Europa".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a Oliva
Gritos e insultos a Pedro Sánchez en su visita a Oliva, zona cero de la DANA Adam

"Tenemos que estar unidos y tenemos que cooperar, como lo estamos haciendo, en la respuesta ante la emergencia climática y, por tanto, en la protección civil. Y creo que lo sucedido durante estas últimas horas y días en la Comunidad Valenciana es un ejemplo de cómo, unidos y cooperando, el Estado en su conjunto puede dar una respuesta eficaz, aun lamentando, lógicamente, las pérdidas de vidas humanas y también de hogares que han sufrido muchos de los vecinos y vecinas", opina Sánchez.

El presidente del Gobierno ha querido trasladar sus condolencias a los familiares de las personas que han fallecido durante la DANA. "Por desgracia, hemos tenido fallecidos de nuevo en una DANA, en una situación de emergencia climática, y esto nos tiene que hacer reflexionar a todos", apostilla Sánchez.

El presidente del Gobierno advierte que la ciencia ya "advertía" del escenario que estamos viviendo "hace ya muchos años". "Que hoy tengamos unas temperaturas en el Mediterráneo entre 3 y 4 grados centígrados superiores, en el mes de octubre, a lo que es la media recurrente de este tipo de meses al año significa que, efectivamente, la emergencia climática está actuando como combustible exponencial para alterar aún más gravemente este tipo de sucesos climáticos", detalla.

"Las DANAs han sido recurrentes en el Mediterráneo de nuestro país, pero no con esta gravedad, no con esta intensidad, no con esta peligrosidad para los vecinos y vecinas de las zonas afectadas", añade Sánchez.

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