Elon Musk habría pedido directamente a Trump que dé marcha atrás con sus aranceles (sin éxito por ahora)

La guerra comercial de Donald Trump ha generado preocupación en los mercados y descontento entre los más ricos, incluidos sus aliados cercanos. Elon Musk, quien ha apoyado a Trump, habría solicitado personalmente al presidente que reconsidere su política arancelaria, según 'The Wall Street Journal'. Sin embargo, Trump sigue decidido a continuar con su estrategia, amenazando a China con aumentar los aranceles si no retira sus represalias. Musk ha manifestado su desacuerdo en redes sociales, abogando por un libre comercio. A pesar de sus esfuerzos, su intervención no ha tenido éxito, mientras que otros millonarios también han expresado su descontento, como Bill Ackman, quien advierte sobre un "invierno económico nuclear" si Trump no cambia de rumbo.