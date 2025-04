Trump amenaza a China con un arancel adicional del 50% si Pekín no retira sus tasas de represalia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer un arancel adicional del 50% a China si no retira los gravámenes impuestos a productos estadounidenses antes del 8 de abril de 2025. Trump, a través de su red Truth Social, ha advertido que se suspenderán todas las conversaciones con China si no se aborda la guerra comercial. China impuso un arancel del 34% a las importaciones estadounidenses tras el anuncio de Trump de aranceles mínimos del 10% el 2 de abril. Pekín ha respondido que la presión no es la forma adecuada de negociar, mientras que analistas temen una recesión global.