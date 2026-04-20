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Bajo investigación

El Ejército de Israel investiga si uno de sus soldados destruyó a martillazos la figura de un Cristo en Líbano

El contexto En la imagen aparece un soldado del Ejército de Israel portando un martillo largo, golpeando la cara de una talla de Jesucristo crucificado que ha sido descolgada de la cruz en la que se encontraba, quedando invertida y apoyada en el suelo.

Soldados israelíes se congregan en una posición no revelada a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, en el norte de Israel, este lunes.Soldados israelíes se congregan en una posición no revelada a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, en el norte de Israel, este lunes.EFE/EPA/ATEF SAFADI
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El Ejército de Israel dijo este domingo estar examinando una fotografía en la que aparece uno de sus soldados destruyendo a martillazos la figura de Jesucristo en una aldea cristiana del sur del Líbano.

"Si resulta ser una imagen real y reciente, estas acciones no están en línea con los valores de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) y el comportamiento esperado de los soldados de las FDI", informó en un comunicado uno de los portavoces de las fuerzas armadas, Nadav Shoshani.

El portavoz aseguró que el "incidente será investigado concienzuda y profundamente" y que, de ser necesario, "se tomarán medidas" en función de lo descubierto.

La imagen se ha difundido en X desde que la ha compartido el periodista palestino Yunis Tirawi este domingo. En ella aparece un soldado del Ejército de Israel, con un martillo largo, golpeando la cara de una talla de Jesucristo crucificado que ha sido descolgada de la cruz en la que se encontraba, quedando invertida y apoyada en el suelo.

La fotografía es en un espacio abierto, y no dentro de una iglesia. Según Tirawi y el diario israelí Yedioth Ahronoth, la figura se encontraba en la aldea de Debel, en el sector central del sur del Líbano, que permanece ocupado militarmente por Israel.

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