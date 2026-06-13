EEUU ejecuta con éxito el primer rescate de soldados con un dron naval en Ormuz

El contexto Los pilotos de un helicóptero de ataque Apache de Estados Unidos que patrullaba el estrecho de Ormuz cayeron en territorio hostil después de ser alcanzados por un misil iraní.

Por primera vez en la historia, un dron naval ha sido clave en un rescate. 'El Corsario' logró salvar a dos pilotos de un helicóptero Apache estadounidense derribado por Irán en el estrecho de Ormuz. La aeronave cayó en aguas hostiles, pero afortunadamente la bomba a bordo no explotó. Ante la urgencia y el peligro, la Armada de EE.UU. decidió usar este dron marino. Con una velocidad máxima de 65 km/h, 'El Corsario' llegó rápidamente, rescatando a los tripulantes. Este rescate pionero marca la primera misión de búsqueda y salvamento de combate completada por un dron naval.

Por primera vez en la historia, un dron naval ha permitido un rescate. 'El Corsario' ha podido rescatar a los dos pilotos de un helicóptero de ataque Apache de Estados Unidos que patrullaba el estrecho de Ormuz

Cayeron en aguas hostiles después de que Irán derribara la aeronave con un misil. "No te vas a creer el rescate, fue alucinante. Tuvimos mucha suerte de que la bomba a bordo no explotara", describía Donald Trump la operación.

Debido a la peligrosidad de la zona y al poco tiempo para rescatarlos, la Armada de EEUU decidió probar por primera vez este dron marino, 'El Corsario'. "Y teníamos la lancha no tripulada yendo muy, muy rápido, a velocidades a las que nadie querría ir", afirmaba Trump.

Con una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora, 'El Corsario' logró llegar a la zona y llevar de vuelta a los dos tripulantes del helicóptero.

Un rescate pionero que ya ha pasado a la historia como la primera misión de búsqueda y salvamento de combate completada por un dron naval.

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