Estados Unidos y Canadá han denunciado en las últimas horas la detección de un supuesto globo aerostático espía de China sobrevolando territorio norteamericano.

El Pentágono informaba en un comunicado de que el globo espía volaba a gran altitud, "muy por encima del tráfico aéreo comercial" y las autoridades lo están siguiendo "de cerca". No obstante, el Departamento de Defensa precisaba que no supone una amenaza para la aviación civil. Además, puntualizó que no es la primera vez que un globo de este tipo sobrevuela territorio estadounidense, si bien en esta ocasión su presencia ha sido más prolongada.

"Una vez el globo fue detectado, el Gobierno de EEUU actuó de inmediato para protegerse frente a la recolección de información delicada", asegura la nota, que apunta que EEUU ha contactado "con urgencia" con las autoridades chinas para abordar este incidente y trasladarles la "seriedad" con la que se toman lo ocurrido. "Hemos dejado claro que haremos lo que sea necesario para proteger a nuestra gente y a nuestra nación", señala la nota, citando a un alto funcionario de Defensa.

El presidente estadounidense, Joe Biden, fue informado al respecto y preguntó por las posibles "opciones" a los responsables militares, mientras que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, se reunió el miércoles con la cúpula del Pentágono, pese a encontrarse de viaje en Filipinas. La postura de Washington, no obstante, es permitir que el globo flote sobre su territorio en lugar de intentar derribarlo, por el riesgo que supondría para la población civil abatirlo.

En este sentido, Defensa ha explicado que el aparato es "suficientemente grande" como para ocasionar daños de ser derribado.

Canadá, por su parte, ha confirmado a su vez la detección de un supuesto globo espía y ha señalado que el NORAD (Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, integrado por EEUU y Canadá) está rastreando activamente sus movimientos. "Los canadienses están a salvo y Canadá está tomando medidas para garantizar la seguridad de su espacio aéreo, incluida la vigilancia de un potencial segundo incidente", asegura la nota del Departamento de Defensa canadiense.

China pide "no especular"

Tras la acusación, Pekín ha pedido no "especular". "Hasta que los hechos se clarifiquen, la especulación y el revuelo no van a ayudar a solucionar apropiadamente este asunto", ha señalado este viernes la portavoz de Exteriores Mao Ning en rueda de prensa.

Según Mao, "Pekín está verificando las informaciones de que un globo espía ha estado sobrevolando Estados Unidos", pero ha enfatizado que "China no tiene ninguna intención de violar el territorio o el espacio aéreo de ningún Estado soberano". "China espera tratar este asunto de manera calmada y prudente con Estados Unidos", ha añadido.

El incidente se produce, precisamente, antes de que el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, inicie este domingo una visita de dos días a China, en el primer viaje de un titular de Exteriores estadounidense al país asiático desde 2018.