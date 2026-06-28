EEUU, ahora contra el estatus humanitario: la Administración anima a los residentes temporales a conseguir la residencia permanente o irse

Manifestación por los derechos de los inmigrantes frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington.

¿Qué han dicho?"O intentan completar el papeleo y obtener un estatus permanente o les ayudaremos a regresar a su país", ha señalado el secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, que además ha anunciado que los que se vayan recibirán "un billete de avión de avión, además de 2.100 dólares para rehacer sus vidas al llegar".

La Administración de Donald Trump intensifica su política migratoria al exigir a los migrantes con estatus de protección temporal en Estados Unidos que soliciten la residencia permanente o regresen a sus países de origen. Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, anunció que aquellos que no completen el papeleo necesario recibirán ayuda para retornar, incluyendo un boleto de avión y 2.100 dólares. Esta postura sigue a la decisión de la Corte Suprema que permite revocar el estatus humanitario de inmigrantes haitianos y sirios, pese a las advertencias del Departamento de Estado sobre los peligros de viajar a esos países. Además, durante las elecciones de 2024, Trump lanzó acusaciones infundadas contra los haitianos, aunque la Corte Suprema desestimó las alegaciones de sesgo racial en las políticas migratorias.

Estados Unidos quiere dejar el país vacío de diversidad. La Administración del presidente Donald Trump continúa su cruzada contra los migrantes, ahora contra aquellos que cuentan con estatus humanitario o de protección temporal. Así, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha señalado este domingo que los migrantes en Estados Unidos con estatus de protección temporal deben solicitar la residencia permanente o regresar a sus países de origen.

Estas declaraciones en la 'CNN' se producen tras la decisión dividida de la Corte Suprema de la semana pasada, que permite a la Administración del presidente Donald Trump revocar el estatus humanitario que protege a cientos de miles de inmigrantes haitianos y sirios de la deportación a sus países de origen, asolados por conflictos y la miseria.

"O intentan completar el papeleo y obtener un estatus permanente, o les ayudaremos a regresar a su país", dijo Mullin. "Les daremos un boleto de avión, además de aproximadamente 2.100 dólares para ayudarlos a rehacer sus vidas al llegar, pero el estatus de protección temporal, según los tribunales y su propio nombre, no es un estatus permanente", agregó.

La ley federal permite a la Administración otorgar residencia legal temporal en Estados Unidos a personas que huyen de la guerra, desastres u otras circunstancias. El estatus se había renovado sucesivamente con anterioridad y, a pesar de la decisión de poner fin a estas protecciones, el Departamento de Estado actualmente advierte contra los viajes a Haití o Siria, citando la violencia generalizada, la delincuencia, el terrorismo y los secuestros.

El bulo de los haitianos comiendo mascotas

Estados Unidos otorgó por primera vez el TPS a los haitianos tras un devastador terremoto en 2010 y a los sirios después de que su país cayera en una guerra civil en 2012.

Durante las elecciones de 2024, Trump acusó falsamente a los haitianos que vivían en Ohio de comerse las mascotas de otras personas. Sin embargo, la mayoría conservadora de la Corte Suprema determinó que era improbable que los haitianos que demandaban a la administración tuvieran éxito en su argumento de que las acciones de la administración estaban sesgadas racialmente.

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