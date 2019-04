Donald Trump se inventa un atentado terrorista en Suecia para justificar su veto antiinmigración en EEUU

Donald Trump lo ha vuelto a hacer. El presidente de Estados Unidos vuelve a excederse en su discurso y hasta se ha inventado un atentado. "Mirad lo que está pasando en Alemania, lo que ha pasado esta noche en Suecia. ¡Suecia! ¿Quién iba a decirlo?", exclamaba el magnate republicano en Florida.

Pues nadie podía decirlo porque en Suecia 'no' ha pasado nada. Un atentado que no ha existido y que tuvo un efecto inmediado en Twitter. El exprimer ministro sueco no ha tardado en hacer la pregunta del millón. "¿Suecia? ¿Ataque de terror? ¿Qué ha estado fumando?", ha resaltado en la red social Carl bildt.

Hay dos teorías sobre qué es lo que ha podido pasar: que Trump confundiese 'Sweden', Suecia en inglés, con la ciudad paquistaní 'Sehwan', donde el viernes murieron 80 personas en un ataque terrorista; o que el presidente haya visto el último documental de la FOX, su cadena favorita, en el que asocian el aumento de delitos en Suecia con el aumento de la inmigración, pese a no haber cifras oficiales.