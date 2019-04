Donald Trump pide disculpas por su comportamiento en campaña

El candidato por el Partido Republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se ha disculpado por su comportamiento que ha mostrado durante la campaña presidencial, ante cientos de seguidores congregados en Charlotte, en el estado de Carolina del Norte.

"Hay veces que en el ardor del momento y hablando sobre muchas cosas, uno no elige las palabras correctas o dice lo que no tiene que decir", ha reconocido el magnate, quien durante la campaña ha levantado numerosas polémicas. "Yo he hecho eso", ha señalado, según la transcripción de su intervención en la cadena CBS.

"Y lo creáis o no, lo lamento", ha añadido. Los seguidores de Trump han respondido dándole un gran aplauso. "Y lo lamento, en particular cuando he provocado daños personales", ha continuado, sin poner ningún ejemplo concreto de declaración polémica por la que se disculpa.

El magnate ha recordado que "hay mucho en juego" en este momento para consumirse con "estas cuestiones" pero ha señalado "una cosa" que sí puede prometer: "Siempre os diré la verdad", ha apostillado. Ha afirmado que en ocasiones puede ser "muy honesto", y ha aprovechado esta afirmación para retomar sus ataques contra su rival, la demócrata Hillary Clinton, a la que ha definido como "exactamente lo opuesto". "Ella nunca dice la verdad", ha criticado.

Trump ha pronunciado estas declaraciones tan solo unos días después de que, en una entrevista con la cadena WKBT en Wisconsin afirmara que no quería cambiar. "No quiero cambiar. Quiero decir, cada uno tiene que ser uno mismo. Si empiezas a cambiar, no eres honesto con la gente", señaló.