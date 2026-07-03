El 'doctor' Trump trata como enfermos a Robert de Niro o Julia Roberts en un vídeo hecho con IA: "Tengo un plan de tratamiento"

¿Qué ha dicho? "¿A usted o a alguien que conoce le han diagnosticado TDS? Los síntomas pueden ser implacables. Afortunadamente, soy el Doctor Trump y tengo un plan de tratamiento. Escuchemos lo que dicen algunos de mis pacientes", asegura el mandatario en el vídeo, en el que le vemos vestido con una bata de médico.

Donald Trump compartió un vídeo generado con inteligencia artificial donde se presenta como un médico que trata a celebridades con el "Síndrome de Delirio Anti-Trump" (TDS). En el vídeo, estrellas como Rosie O'Donnell, John Leguizamo, Whoopi Goldberg, Edward Norton, Robert De Niro y Julia Roberts, creadas con IA, describen sus "síntomas". Trump sugiere un tratamiento simple: apagar las noticias falsas y tomar Coca-Cola Light. El presidente ha usado este síndrome ficticio para criticar a famosos como Bruce Springsteen y Robert De Niro. No es la primera vez que Trump emplea IA en redes para atacar a sus críticos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, difundió este jueves un vídeo generado con inteligencia artificial en el se presenta como un doctor y trata a celebridades que, según él, padecen el "Síndrome de Delirio Anti-Trump" (TDS, por sus siglas en inglés), un trastorno que asegura que afecta a sus críticos más acérrimos.

"¿A usted o a alguien que conoce le han diagnosticado TDS? Los síntomas pueden ser implacables. Afortunadamente, soy el Doctor Trump y tengo un plan de tratamiento. Escuchemos lo que dicen algunos de mis pacientes", anuncia el republicano vestido con una bata de médico.

A continuación, aparecen estrellas de la televisión y del cine generados con IA como Rosie O'Donnell, John Leguizamo, Whoopi Goldberg, Edward Norton, Robert De Niro y Julia Roberts, explicando sus "síntomas" a cámara. "Siento que he envejecido 20 años en los últimos dos. He estado muy preocupada. Realmente empezaba a preocuparme por mi futuro", dice la versión de Julia Roberts creada con IA.

Por su parte, De Niro asegura que ya casi "no se reconoce" y que "hacía desgraciados a todos los que le rodeaban". El tratamiento, según Trump, es "simple": "Apaga las noticias falsas, reza y, si alguna vez te sientes ansioso, tómate una Coca-Cola Light como yo y verás una diferencia notable en tu vida", concluye en el vídeo, de un minuto y medio de duración.

Trump ha utilizado en varias ocasiones este síndrome inventado contra celebridades que le critican, como el cantante Bruce Springsteen, que según el mandatario sufre un "caso horrible e incurable" de TDS.

En cuanto a las estrellas que aparecen en el vídeo, Trump ha llegado a calificar al actor de 'El Padrino' como un "enfermo y demente" después de que este pidiera en un pódcast "deshacerse" del presidente.

No es la primera vez que Trump utiliza la IA en redes sociales para cargar contra sus detractores. La última polémica ocurrió el pasado mes de abril, en pleno cruce de reproches con el papa León XIV, cuando publicó una imagen en la que parecía representado como Jesucristo. A raíz de las críticas, el presidente borró la publicación y aseguró que él pensaba que estaba representado "como un médico" de la Cruz Roja.

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