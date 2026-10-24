"Sigue viva y respirando, necesita atención médica inmediata": la llamada al 911 tras la fallida ejecución de Christa Pike

Los detalles La mujer, única persona en sobrevivir a dos inyecciones letales, ha vuelto a prisión después de que la ejecución fallase. Sus abogados afirman que se usaron hasta siete agujas para intentar acceder a sus venas y han pedido que se conmute su pena a cadena perpetua.

Christa Pike, la única persona que ha sobrevivido a dos inyecciones letales, protagoniza un nuevo capítulo en su caso. La novedad surge a partir de la llamada de los oficiales penitenciarios de Tennessee al 911, alertando que la ejecución había fallado y que Pike seguía viva, necesitando atención médica urgente. Durante el intento de ejecución, el personal penitenciario utilizó al menos siete agujas, causando una quemadura química en Pike. Tras la suspensión de las ejecuciones en Tennessee, sus abogados buscan prohibir el uso del pentobarbital y han solicitado al gobernador que conmute su sentencia de muerte a cadena perpetua.

Nuevo capítulo en el caso de Christa Pike. En el de la única persona que ha sobrevivido a dos inyecciones letales. En esta ocasión, la novedad es sonora, con la llamada que hicieron los oficiales penitenciarios de Tennessee al 911 alertando de que la ejecución había fallado.

"Sigue viva y respirando. Necesita atención médica inmediata para salvar su vida", informaron una vez dieron constancia de que la mujer seguía con vida.

Y es que la ejecución no fue como se esperaba: "El sujeto no ha fallecido. Ha fallado".

Según cuentan los abogados de Christa Pike, el personal penitenciario utilizó por lo menos siete agujas para intentar acceder a sus venas, "causando una quemadura química" en la mujer.

"Dijo que sentía ardor y dolor. Preguntó si era normal", afirmó Catherine Sweeney, testigo de la ejecución fallida de Christa Pike.

Con el Estado de Tennessee tomando la decisión de suspender las ejecuciones hasta final de año, la demanda alega que el pentobarbital supone un alto riesgo de muerte tortuosa y busca prohibir su uso.

Ahora, tras salir del hospital, Pike ha vuelto a prisión mientras sus abogados han pedido al gobernador que conmute su sentencia de muerte a cadena perpetua.

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