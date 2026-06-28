Dimite Manuel Adorni, jefe de gabinete de Milei, tras meses de investigación por escándalos de corrupción

El presidente de Argentina, Javier Milei, y la secretaria presidencial, Karina Milei, junto con el ya exjefe de gabinete, Manuel Adorni.

Los detalles El político argentino, en una carta dirigida al presidente, ha achacado su decisión a "los interminables ataques mediáticos" y ha asegurado "cerrar este ciclo" para protegerse a él mismo y a su familia.

Manuel Adorni, jefe de gabinete argentino, renunció tras cuatro meses de controversia por el aumento de su patrimonio desde su ingreso al gobierno de Javier Milei, lo que provocó una investigación por enriquecimiento ilícito. En su carta de dimisión, Adorni atribuyó su decisión a los "interminables ataques mediáticos" y expresó su deseo de proteger a su familia. Aunque elogió a Milei y negó acusaciones de corrupción, su renuncia se produce en medio de investigaciones sobre presunto tráfico de influencias y ocultación de patrimonio. A pesar del respaldo presidencial, la presión mediática y judicial resultó insostenible.

El jefe de gabinete argentino, Manuel Adorni, ha dimitido este sábado tras cuatro meses de polémica por el aumento de su patrimonio desde que entró al Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, algo que motivó una investigación por enriquecimiento ilícito.

El político argentino, en una carta dirigida al presidente Milei, ha achacado su decisión a "los interminables ataques mediáticos" y ha asegurado "cerrar este ciclo" para protegerse a él mismo y a su familia. "Estimado presidente (...) Gracias por esta vez si haber aceptado mi renuncia al cargo (...) Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mi, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados", ha lamentado en un comunicado en forma de carta publicado en sus redes sociales.

De esta manera, el funcionario ha llenado de elogios al presidente, dedicando un agradecimiento especial a su mujer, Karina Milei, y ha defendido firmemente su gestión al asegurar que no pesa sobre sus espaldas ninguna acusación de corrupción. Asimismo, ha aclarado que la decisión de dejar el cargo no respondía a un deseo del líder argentino de expulsarlo.

"Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas: viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos, "granjas cripto" operadas en complicidad con la Custodia Presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive "lleno de dólares", sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares, y decenas de falsedades más", ha lamentado.

Adorni no ha querido hacer autocrítica y ha centrado su mensaje en la "esperanza" que representa el líder ultraconservador y el "futuro" de Argentina. "El ensañamiento tiene un limite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual. Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. O tal vez si: usted es la única esperanza para la Argentina", ha declarado.

Últimas horas de Adorni

Adorni ha resistido en su cargo gracias al respaldo presidencial en los últimos meses de Milei. De hecho, el viernes por la mañana, durante su visita a España, el mandatario aseguró que solo destituiría a su jefe de Gabinete si la Justicia certificaba su culpabilidad en hechos de corrupción. Sin embargo, la situación se habría facturado definitivamente" esta semana con la secretaria general, Karina Milei, operando activamente en la Casa Rosada, se habría instalado la certeza de que Adorni tenía las horas contadas, según el diario 'La Nación'.

El ya exjefe de gabinete se encuentra bajo la lupa judicial por un presunto enriquecimiento ilícito en relación con la compra de un apartamento y una vivienda en Buenos Aires, propiedades que declaró recientemente una vez que el caso trascendió a los medios.

De hecho, el pasado 10 de junio, Adorni admitió haber ocultado medio millón de dólares procedentes, según su versión, de inversiones previas a su llegada al Gobierno, motivo por el cual solicitó acogerse a la amnistía fiscal impulsada por el propio Ejecutivo argentino.

A esto se suma una investigación por supuesto tráfico de influencias vinculada a contratos entre la televisión pública y la productora de su amigo, el empresario y periodista Marcelo Grandio, así como a adjudicaciones entre empresas estatales y la consultora de su esposa, Bettina Angeletti.

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