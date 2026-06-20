La devolución de la máxima condecoración polaca por parte de Zelenski agrava la crisis entre Varsovia y Kyiv.

Los detalles La distinción había sido concedida a Zelenski en 2023 por el entonces presidente polaco, Andrzej Duda, en pleno fortalecimiento de las relaciones entre ambos países tras el inicio de la invasión rusa.

La relación entre Polonia y Ucrania, antes cercana, se ha tensado tras la devolución de la Orden del Águila Blanca por parte del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Esta condecoración, otorgada en 2023 por el entonces presidente polaco Andrzej Duda, fue retirada por el actual mandatario polaco, Karol Nawrocki, tras el homenaje de Ucrania a la UPA, una organización controvertida en Polonia. La decisión ha generado indignación en Kyiv, con altos cargos ucranianos renunciando a distinciones polacas en protesta. Polonia, pese a la tensión, sigue siendo un aliado crucial para Ucrania desde el inicio de la invasión rusa.

Lo que hace apenas tres años simbolizaba una estrecha amistad entre Polonia y Ucrania se ha convertido ahora en el reflejo de una creciente tensión diplomática. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha devuelto la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración del Estado polaco, después de que las autoridades de Varsovia anunciaran su retirada.

La distinción había sido concedida a Zelenski en 2023 por el entonces presidente polaco, Andrzej Duda, en pleno fortalecimiento de las relaciones entre ambos países tras el inicio de la invasión rusa. Durante la ceremonia, Duda llegó a definir al mandatario ucraniano como "un hombre absolutamente especial", mientras Zelenski agradecía públicamente el apoyo de Polonia asegurando que el país vecino nunca había abandonado a Ucrania.

Sin embargo, la situación ha cambiado de forma drástica. El actual presidente polaco, Karol Nawrocki, ha decidido retirar la condecoración, una medida que ha provocado indignación en Kyiv y que amenaza con deteriorar una de las alianzas más importantes para Ucrania desde el comienzo de la guerra. La decisión de Varsovia llega después de que Ucrania renombrara una unidad militar como "Héroes de la UPA".

La UPA, el Ejército Insurgente Ucraniano, es una organización profundamente controvertida en Polonia por su responsabilidad en la muerte de miles de civiles polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Para una parte importante de la sociedad polaca, cualquier homenaje a este grupo resulta inaceptable. A pesar de ello, el presidente polaco ha querido subrayar que la medida no supone un rechazo al pueblo ucraniano.

"Hemos apoyado y seguimos apoyando a Ucrania", aseguró Nawrocki al anunciar la retirada de la distinción. La respuesta desde Kyiv no se ha hecho esperar. Además de devolver la condecoración, varios altos cargos ucranianos han renunciado a las distinciones polacas que habían recibido en el pasado como gesto de protesta.

En las calles de Ucrania, algunos ciudadanos consideran que la decisión no contribuirá a mejorar las relaciones entre ambos países e incluso expresan preocupación por un posible alejamiento de Polonia respecto a la causa ucraniana. Zelenski también ha reaccionado a través de las redes sociales y ha ironizado sobre los criterios para conservar la Orden del Águila Blanca y recordó que entre sus condecorados figura el dictador italiano Benito Mussolini.

El mensaje iba acompañado de una fotografía en la que aparecía devolviendo la insignia. Desde el inicio de la invasión rusa, Polonia se ha convertido en uno de los principales aliados políticos, militares y humanitarios de Ucrania. Además de respaldar a Kyiv en el ámbito internacional, el país sigue acogiendo a cerca de dos millones de ciudadanos ucranianos desplazados por la guerra.

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