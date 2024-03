Un niño de 12 años ha sido arrestado este domingo en relación con una amenaza de tiroteo masivo en una escuela secundaria de Massachusetts (EEUU) que ocurriría este lunes, según ha informado la policía.

El Departamento de Policía de Norwood arrestó al estudiante este domingo tras una investigación iniciada el viernes pasado, cuando los agentes recibieron una alerta sobre un posible tiroteo dirigido a una secundaria de la ciudad, ubicada al suroeste de Boston.

Las autoridades recibieron una captura de pantalla de un mensaje de texto compartido con un grupo de estudiantes que advertía sobre un tiroteo en la Escuela Coakley. La captura no tenía el mensaje completo y, tras las pesquisas, los detectives descubrieron que el supuesto tiroteo ocurriría este lunes.

El mensaje fue compartido desde un número desconocido con un grupo de estudiantes de la escuela, que fueron interrogados. Así, los detectives lograron identificar al niño de 12 años como sospechoso de lanzar la amenaza. El menor había salido de viaje con su familia fuera de la ciudad y regresó este domingo para ser detenido. Según la Policía, confesóen presencia de su familia y se le confiscó su teléfono móvil.

No obstante, no se encontraron armas de fuego en la casa del estudiante, de acuerdo con la Policía, que no ha especificado los cargos a los que se enfrentará el menor.

Ya el pasado viernes, el Departamento de Policía de Norwood informó a través de sus redes sociales de que había sido alertado de "amenazas no específicas" contra Coakley Middle Shool y Norwood High School, pero aseguró que las amenazas no eran creíbles. No obstante, indicó que había dotado a ambos centros de agentes adicionales para "ayudar a garantizar la seguridad" y que continuaban investigando el asunto. Posteriormente, el sábado, el departamento policial insistió en que la amenaza no era creíble.

Según datos de The Gun Violence Archive, que documenta los actos de violencia con armas de fuego en Estados Unidos, a fecha del 10 de marzo se habían producido 73 tiroteos masivos en 2024 en el país norteamericano. Una cifra que incluye los tiroteos con un mínimo de cuatro personas heridas o fallecidas, sin contar con el agresor.