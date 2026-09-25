Detienen a la actriz Susan Sarandon durante una protesta contra Netanyahu en Nueva York

Los detalles La Policía ha detenido al menos a 30 personas, entre ellas la ganadora del Emmy Hannah Einbinder, la candidata demócrata al Congreso Darializa Avila Chevalier y el concejal de la ciudad de Nueva York Chi Osse.

La Policía detuvo a al menos 30 personas, incluidos actores y políticos, durante una protesta frente a la sede de la ONU contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes de su discurso en la Asamblea General. Entre los detenidos estaban la actriz Susan Sarandon y la candidata demócrata Darializa Avila Chevalier. La manifestación, organizada por 'Jewish Voice for Peace', reunió a unas 200 personas con camisetas que pedían "Financiar a las personas, no a las bombas". Mientras Netanyahu defendía las acciones de Israel, los manifestantes continuaban coreando consignas desde el exterior de los autobuses policiales.

La Policía ha detenido al menos a 30 personas, entre ellas actores y políticos, mientras protestaban frente a la sede de las Naciones Unidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes de su discurso ante la Asamblea General.

Entre los detenidos figuran la actriz ganadora del Oscar Susan Sarandon, la ganadora del Emmy Hannah Einbinder, la candidata demócrata al Congreso Darializa Avila Chevalier y el concejal de la ciudad de Nueva York Chi Osse.

"Fund people, not bombs", que significa "Financia a las personas, no a las bombas", es el texto que llevaba en su camiseta Susan Sarandon, al igual que otras manifestantes que también fueron detenidas en la First Avenue, cerca de Naciones Unidas.

"Lo que se está haciendo en Gaza, la aniquilación de toda una sociedad, en nuestro nombre y con el dinero de nuestros impuestos, es algo contra lo que tenemos la responsabilidad de alzar la voz. Netanyahu no tiene derecho a utilizar la plataforma de las Naciones Unidas para justificar estas atrocidades", declaró Manijeh Moradian, profesora universitaria de 50 años y ascendencia iraní y judía, quien participó en la protesta.

En la Asamblea General, Netanyahu defendió las acciones de Israel en la región, tratando de contrarrestar el creciente aislamiento internacional ante unas elecciones que podría perder, mientras decenas de delegados abandonaban la sala de la Asamblea.

La manifestación fue organizada por 'Jewish Voice for Peace' (Voz Judía por la Paz), un grupo activista judío que apoya a los palestinos. Alrededor de 200 personas se congregaron frente a la sede de la ONU vistiendo camisetas blancas idénticas con lemas impresos como "Financiar a la gente, no a las bombas", "No a la guerra" y "Palestina libre".

El grupo bloqueó el tráfico y la Policía les ordenó retirarse a través de altavoces. Algunas personas se desplazaron a las aceras, pero el núcleo principal de manifestantes permaneció sentado en el pavimento y continuó coreando consignas contra Netanyahu mientras agentes de Policía, que llegaron en bicicleta, los rodeaban.

Uno a uno, los agentes fueron sacando a los manifestantes del grupo, les ataron las manos a la espalda con bridas de plástico y los escoltaron hasta los autobuses policiales. Los activistas siguieron gritando "Netanyahu, vete al infierno" desde el exterior de los autobuses.

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