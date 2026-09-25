Trump acusa a CNN y MSNOW de negarse a cubrir la llegada de Xi Jinping tras impedir el acceso a sus periodistas

Equipos de periodistas de múltiples cadenas de televisión de EEUU en los exteriores del jardín de rosas de la Casa Blanca

Mientras tanto... Tanto CNN como MSNOW denuncian impedimentos a sus profesionales para acceder a la Casa Blanca, señalando que cuando intentaron acceder al acto un responsable de prensa les impidió la entrada.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó a CNN y MSNOW de no cubrir la llegada del presidente chino, Xi Jinping, a la Casa Blanca, después de que se les impidiera el acceso. Trump afirmó que las cadenas se negaron a cubrir un evento importante, acusándolas de ser "noticias falsas". Sin embargo, CNN y MSNOW denunciaron que sus reporteros fueron bloqueados, alegando que la Casa Blanca solicitó nombres para acreditaciones, pero luego limitó el acceso. Pese a una orden judicial para restablecer el acceso, la Casa Blanca continuó negando la entrada, lo que llevó a los abogados de los medios a solicitar una audiencia urgente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a las cadenas CNN y MSNOW de negarse a cubrir la llegada a la Casa Blanca de su par chino, Xi Jinping, después de que los servicios de la sede presidencial hayan impedido la entrada de los reporteros de ambas televisiones, así como de un productor de CNN, según han denunciado cada una de ellas.

"La CNN y la MSDNC (MSNOW), para demostrar lo falsas que son, se han negado a cubrir uno de los eventos más importantes y hermosos que han tenido lugar en muchos años: la llegada a la Casa Blanca del muy respetado presidente de China, Xi Jinping, y de su hermosa esposa, la señora Peng", ha asegurado Trump en redes.

En jefe del Gobierno republicano ha afirmado que el acto "estaba hecho para la televisión", pero que, "como son 'noticias falsas' y sabían lo bueno que iba a ser, no querían que se le diera el mérito a 'Trump', (así que) se negaron". Además, ha agregado que "los medios de comunicación estarán presentes" en la cena oficial unas horas después.

No obstante, tanto CNN como MSNOW han denunciado impedimentos a sus profesionales para acceder a la Casa Blanca. CNN, por su parte, ha señalado que cuando un reportero y un productor intentaron acceder al acto, un responsable de prensa les impidió la entrada y les dijo que "hablaran con" el director de Comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung.

Alegan, además, que la Casa Blanca solicitó los nombres para las acreditaciones para la llegada de Xi el miércoles por la tarde, a lo que la cadena respondió con los nombres de un equipo formado por un reportero, un productor y un equipo de cámara, en línea con su cobertura habitual de los actos de la Casa Blanca. Sin embargo, la Casa Blanca comunicó a la CNN apenas una hora antes de la hora de llegada de Xi que podía cubrir el acto sólo con un fotoperiodista y un técnico de sonido.

La CNN, en respuesta a la exclusión de su equipo editorial -un periodista y un productor-, ha comunicado de manera infructuosa a la Casa Blanca que desea cubrir el acto con presencia editorial.

De igual manera, la televisión MS NOW ha denunciado que a su periodista en la Casa Blanca Laura Barrón-López también se le ha impedido entrar en las dependencias presidenciales para la llegada de Xi, tras solicitar la correspondiente acreditación pero no recibir respuesta. "Habla con Steven", le indicó un trabajador de la Casa Blanca a la reportera al preguntarle ésta por qué no se le permitía acceder.

El incidente sucede pese a que el juez Timothy Kelly, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, emitió una orden para restablecer el acceso durante la madrugada de este jueves al considerar que el veto de Trump se produjo sin el "debido proceso adecuado".

Sin embargo, la Casa Blanca ha vuelto a denegar el acceso al recinto a los periodistas que intentaron entrar ante lo que los abogados de los medios han pedido una audiencia inmediata y el juez ha solicitado al Gobierno del presidente Trump que explicara el cumplimiento de la orden antes de las 12:30 (16:30 GMT).

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