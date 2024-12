"Desperté sin piernas": así recuerda un niño gazatí refugiado en España el ataque que sufrió de Israel

Nisar y su hermano estaban entre las víctimas de un ataque de Israel en Gaza que dejó 22 heridos y 16 muertos. Desde julio, es uno de los 17 menores gazatíes que se encuentra refugiado en España para recibir tratamiento por las graves secuelas que le dejó esa ofensiva hebrea en la Franja.

"Iba paseando por la calle. Mi hermano estaba jugando... De pronto, estábamos en el suelo. Tirados. Él tenía heridas en el pecho; yo, en la cabeza. Cuando desperté, me levanté sin piernas", cuenta el joven, que estuvo más de una semana en coma.

Ahora, en España después llegar a Egipto desde Gaza: "Salí con mi hermano y con mi madre. Llegué al día siguiente. Intentamos que saliera mi hermano pero no le dejaron. Tenía más de 18 años".

"Era una cárcel..."

Todo, como cuenta Saida Ghodaieh, presidenta de la Asociación Hispanopalestina Jerusalén en Madrid, tras recibir tratamiento en Egipto: "Allí estuvieron dos meses, en un hospital del que no podían salir. Era una cárcel hasta que se les logró sacar a España".

Y es que tras un ataque cada vez es más complicado recibir tratamiento en Gaza. Los hospitales, destrozados, el acceso a los medicamentos, bloqueado... y el personal sanitario, un objetivo militar más.

"Todo lo que sirve para paliar un poco las consecuencias de este genocidio es objetivo militar de Israel. Lo principal ahora es parar esa fuente de heridos y asesinados", cuenta Selma Abubakra, de Healthcare Workers for Palestine.

"Me gustaría volver a Gaza"

Mientras, el joven Nisar quiere volver a Gaza: "Me gustaría, pero si no puedo, cuando me pongan la prótesis en las piernas querría animar a la gente que está en mi situación a que se puede volver a andar".