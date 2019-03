Desnudo y sin llave de su habitación de hotel

Pensaba que tan sólo serían un par de segundos, lo justo para dejar a un lado los platos sucios; así que no le importó salir desnudo. Pero cuando quiso volver a entrar, la puerta ya se había cerrado. Desnudo y sin llaves, las cámaras de seguridad del hotel captaron la aventura de este despistado huésped.

Primera reacción arrinconarse junto a ella e intentar que no le vean. De pronto se le ocurre "la idea". Taparse con dos platos para llegar a la recepción. Pasillo largo hasta el ascensor y sorpresa, porque dentro van un niño y su madre que le tapa los ojos para que no vea nada. Sin mediar palabra con el dedo pulgar, el único que tiene libre, pulsa el botón.

Abajo se cruza con otro hombre, que decide echar un vistazo por la ventana y pasar junto a él como si nada. Segundos después por fin llega a la recepción. "Me quedé sin la llave fuera de la habitación". El recepcionista, incrédulo, le pide el número de habitación, pero no sólo eso: "¿tiene alguna identificación?". El hombre desnudo y sorprendido contesta: "¿en serio?, pero si no llevo nada puesto". Nos quedamos sin saber como termina la historia...y si el vídeo es real.