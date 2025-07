El desgarrador testimonio de Hazem, quien tiene a su familia en Gaza: "Mi hija me llama por teléfono llorando"

El contexto Cuando estalló el conflicto, el hombre estaba siendo operado en Egipto, y ya no pudo volver. En ese momento, su mujer estaba embarazada, por lo que no conoce a su hijo Elías.

Hazem, refugiado palestino en España, lleva dos años sin ver a su familia. Cuando estalló el conflicto, el hombre estaba siendo operado en Egipto, y ya no pudo volver a Gaza. En ese momento, su hija Sara tenía cinco años, y ahora tiene siete. "Cuando me llama, llora mucho porque me extraña", expresa el hombre al respecto.

Además, por entonces su mujer estaba embarazada, por lo que solo conoce a su hijo Elías por foto. "Tiene los ojos grandes y la piel más oscura que yo. Tengo muchas ganas de abrazarlo, pero no puedo", lamenta Hazem.

Para él, todas las mañanas son una ruleta rusa: "Cuando me levanto, llamo a mi familia para saber cómo están", señala el hombre, quien, como refugiado español, lleva meses intentando traer a su familia, también refugiada española, pero necesita que alguien le ayude.

Mientras, los vídeos en los que sale con su hija Sara, como uno en el que celebraban un cumpleaños de la pequeña sin guerras de por medio, son un verdadero tesoro para él, y el motor para seguir luchando por su familia en la distancia.