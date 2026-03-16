En la Cisjordania ocupada
El desgarrador relato de Khaled, un niño palestino huérfano tras un ataque israelí: "Un soldado me tiró al suelo y saltó encima de mí"
El contexto La familia Odeh volvía en coche a su casa en la Cisjordania ocupada después de salir a cenar para romper el ayuno de Ramadán cuando, en un momento dado, los padres y dos hermanos de Khaled, de cinco y siete años, fueron ejecutados a quemarropa.
Resumen IA supervisado
Mustafá y Khaled Bani Odeh, de 8 y 11 años respectivamente, son los únicos supervivientes de su familia tras un ataque israelí en Cisjordania. La familia Odeh regresaba a casa tras romper el ayuno de Ramadán cuando fueron sorprendidos por soldados israelíes que, según Khaled, les dispararon a quemarropa. Sus padres y dos hermanos menores fueron asesinados, mientras que Khaled fue agredido y Mustafá quedó en estado de shock. Un vídeo muestra el coche familiar destrozado siendo remolcado por un vehículo militar israelí, en un intento de ocultar la brutalidad del ataque.
* Resumen supervisado por periodistas.
Con la mirada completamente ausente, Mustafá, palestino de ocho años, escucha a su hermano mayor, Khaled Bani Odeh, de 11, contar a la prensa cómo perdió este sábado a su familia en un ataque israelí. "Un soldado vino, me agarró del pelo, me tiró al suelo y empezó a saltar encima de mí", cuenta el pequeño.
Ellos son los únicos supervivientes de un ataque de soldados israelíes en el que asesinaron a toda su familia. "Mataron a mi hijo, a su mujer y a dos de sus hijos", expresa Najah, abuela de los niños.
En la madrugada del sábado, los seis integrantes de la familia Odeh volvían en coche a su casa en la Cisjordania ocupada después de salir a cenar para romper el ayuno de Ramadán. De repente, varios punteros láser los apuntaban desde todas direcciones. "Mi padre empezó a rezar, mi madre lanzó un grito y luego se quedó en silencio. No oía a mi hermano Mustafá y pensaba que también estaba muerto", relata Khaled.
Sus padres y dos de sus hermanos de cinco y a siete años fueron ejecutados a quemarropa. El más pequeño iba sentado en el regazo de su madre. "Los soldados israelíes empezaron a decir: 'Matamos perros'", recuerda ahora Khaled.
En el vídeo principal que acompaña a la noticia se puede ver el coche de la familia con el parabrisas destrozado siendo remolcado por un vehículo militar israelí, como si quisieran limpiar la escena del crimen. Mientras, Khaled y su hermano Mustafá son niños demasiado jóvenes para ser conscientes de la sinrazón de la barbarie llevada a cabo por el autodenominado "Ejército más moral del mundo".
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