El desgarrador relato de Khaled, un niño palestino huérfano tras un ataque israelí: "Un soldado me tiró al suelo y saltó encima de mí"

El contexto La familia Odeh volvía en coche a su casa en la Cisjordania ocupada después de salir a cenar para romper el ayuno de Ramadán cuando, en un momento dado, los padres y dos hermanos de Khaled, de cinco y siete años, fueron ejecutados a quemarropa.

Mustafá y Khaled Bani Odeh, de 8 y 11 años respectivamente, son los únicos supervivientes de su familia tras un ataque israelí en Cisjordania. La familia Odeh regresaba a casa tras romper el ayuno de Ramadán cuando fueron sorprendidos por soldados israelíes que, según Khaled, les dispararon a quemarropa. Sus padres y dos hermanos menores fueron asesinados, mientras que Khaled fue agredido y Mustafá quedó en estado de shock. Un vídeo muestra el coche familiar destrozado siendo remolcado por un vehículo militar israelí, en un intento de ocultar la brutalidad del ataque.

Con la mirada completamente ausente, Mustafá, palestino de ocho años, escucha a su hermano mayor, Khaled Bani Odeh, de 11, contar a la prensa cómo perdió este sábado a su familia en un ataque israelí. "Un soldado vino, me agarró del pelo, me tiró al suelo y empezó a saltar encima de mí", cuenta el pequeño.

Ellos son los únicos supervivientes de un ataque de soldados israelíes en el que asesinaron a toda su familia. "Mataron a mi hijo, a su mujer y a dos de sus hijos", expresa Najah, abuela de los niños.

En la madrugada del sábado, los seis integrantes de la familia Odeh volvían en coche a su casa en la Cisjordania ocupada después de salir a cenar para romper el ayuno de Ramadán. De repente, varios punteros láser los apuntaban desde todas direcciones. "Mi padre empezó a rezar, mi madre lanzó un grito y luego se quedó en silencio. No oía a mi hermano Mustafá y pensaba que también estaba muerto", relata Khaled.

Sus padres y dos de sus hermanos de cinco y a siete años fueron ejecutados a quemarropa. El más pequeño iba sentado en el regazo de su madre. "Los soldados israelíes empezaron a decir: 'Matamos perros'", recuerda ahora Khaled.

En el vídeo principal que acompaña a la noticia se puede ver el coche de la familia con el parabrisas destrozado siendo remolcado por un vehículo militar israelí, como si quisieran limpiar la escena del crimen. Mientras, Khaled y su hermano Mustafá son niños demasiado jóvenes para ser conscientes de la sinrazón de la barbarie llevada a cabo por el autodenominado "Ejército más moral del mundo".

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