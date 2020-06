El actor John Boyega, famoso por su papel en 'Star Wars', se ha convertido en uno de los rostros más visibles del movimiento antirracista tras pronunciar un desgarrador discurso en una de las protestas en repulsa por la muerte de George Floyd a manos de la policía, un apasionado alegato que se ha vuelto viral y simbólico de la lucha contra el racismo y la violencia policial.

"Las vidas negras siempre han importado, siempre hemos sido importantes, siempre hemos significado algo", aseveraba un emocionado Boyega, que instó a los presentes a manifestarse pacíficamente y a recordar a las personas negras fallecidas en EEUU y Reino Unido por los abusos de las autoridades. "Ahora es el momento, no voy a esperar, nací en este país", reclamó.

El actor se expresaba así durante una protesta en Londres, donde agradeció la presencia de más de un millar de personas congregadas en el Hyde Park de la capital británica para condenar el racismo y expresar su repulsa por la muerte del ciudadano afroamericano en Minneapolis tras ser inmovilizado por el agente Derek Chauvin con una rodilla sobre el cuello, pese a sus súplicas y a no haber ofrecido resistencia al arresto. Un nuevo episodio de violencia policial que ha generado protestas por todo el mundo e importantes disturbios en EEUU.

"Necesito que entendáis lo dolorosa que es esta mierda. Necesito que entendáis lo doloroso que es que te recuerden cada día que tu raza no significa nada", agregaba Boyega, que apenas podía reprimir las lágrimas de indignación durante su intervención. "Os hablo desde el corazón. Mirad, no sé si voy a tener una carrera después de esto, pero que le den a eso", agregaba el intérprete, entre los aplausos de los presentes.

"Somos una representación física de nuestro apoyo a George Floyd, somos una representación física de nuestro apoyo a Sandra Bland, somos una representación física de nuestro apoyo a Trevor Martin, somos una representación física de nuestro apoyo a Stephen Laurence, a Mark Duggan", afirmaba el intérprete, agregando que "hoy es sobre personas inocentes que se quedaron a mitad de su camino".

"No sabemos lo que podría haber logrado George Floyd, lo que podría haber logrado Sandra Bland, pero hoy vamos a asegurarnos de que eso no sea un pensamiento alienígena para nuestros pequeños", aseguró. "Cuando veis a vuestros hijos que juegan, ellos no saben lo que ocurre: hoy es el día que les recordamos que estamos dedicados y que es una dedicación de por vida. No nos vamos de aquí y paramos", agregó.

Una intervención que ha sido muy aplaudida y que la propia saga Star Wars compartía y respaldaba posteriormente a través de Twitter: "Estamos contigo y te apoyamos, John Boyega", escribió la cuenta oficial de la franquicia.