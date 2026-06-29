La desesperación de un padre tras conseguir desenterrar la mitad del cuerpo de su hija en Venezuela: "Que me maten si quieren"

Los detalles La desesperación se abre paso entre los escombros en La Guaira. Un padre ha logrado encontrar a su hija con vida tras el terremoto, pero solo ha conseguido liberarla parcialmente. Sin maquinaria para rescatarla, suplica ayuda mientras el tiempo corre en su contra.

La situación en La Guaira, Venezuela, tras los devastadores terremotos es crítica, con historias de desesperación que conmueven profundamente. En una de las áreas más afectadas, la ayuda ha tardado en llegar, y han sido los propios vecinos quienes han buscado a los desaparecidos. Un padre logró encontrar a su hija bajo los escombros, pero solo pudo desenterrarla parcialmente. La niña sigue viva, pero su situación es crítica. Al ver pasar un camión con maquinaria pesada, los familiares intentan detenerlo, buscando una oportunidad para salvarla. La angustia del padre es evidente mientras clama por ayuda.

La desesperación en La Guaira tiene rostros e historias que estremecen. En una de las zonas más castigadas por los terremotos que sacudieron Venezuela, donde la ayuda ha tardado en llegar y durante días han sido los propios vecinos y familiares quienes han buscado a los desaparecidos con sus propias manos, se viven escenas límite.

Este padre ha conseguido encontrar a su hija bajo los escombros. Ha logrado desenterrarla, pero solo parcialmente: la mitad de su cuerpo sigue atrapada. La niña continúa con vida y cada minuto que pasa reduce sus posibilidades de sobrevivir.

Por eso, cuando ven pasar un camión con maquinaria pesada, los familiares hacen todo lo posible por detenerlo. No buscan privilegios; buscan una oportunidad para salvar la vida de los suyos.

En las imágenes se escucha al padre, completamente roto por la angustia:"La saqué... la saqué por la mitad. No se vayan para allá. No se van a mover. No tengo nada que perder. No tengo nada que perder. ¡Que me maten si quieren!".

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