Delcy Rodríguez, ya como presidenta de Venezuela, invita a Trump a trabajar en una agenda conjunta y "desarrollo compartido"

Delcy Rodríguez, en el centro de la imagen, envía un mensaje a Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro

La 'número dos' de Nicolás Maduro, que ya ha asumido de manera interina la presidencia de Venezuela, insiste en la convivencia pacífica e invita al Gobierno de Estados Unidos a trabajar "conjuntamente" en el marco de la legalidad internacional.

Mientras Nicolás Maduro se encuentra en Estados Unidos, a punto de comparecer ante un tribunal federal de Nueva York por diferentes cargos, entre ellos el de narcoterrorismo, su 'número dos', Delcy Rodríguez, ha enviado un mensaje a Donald Trump para "trabajar conjuntamente" entre los dos países, reafirmando la intención y vocación de Venezuela de vivir en paz.

Quien fuera la vicepresidenta de Maduro, a quien el propio Gobierno de Estados Unidos señaló para dirigir el país en ausencia del mandatario venezolano —y que cuenta también con el apoyo del Ejército nacional— ha emitido su primer mensaje a Estados Unidos y al resto del mundo ya como presidenta interina de la República.

"Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación", ha señalado en el que ha sido su primer mensaje como dirigente en funciones, considerando "prioritario" avanzar hacia una relación internacional equilibrada y respetuosa entre Estados Unidos y Venezuela y entre Venezuela y el resto de países de la región, relación, insiste, "basada en la igualdad soberana y en la no injerencia". "Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo", ha señalado.

En este contexto, Rodríguez ha extendido una invitación al Gobierno estadounidense para "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y [que] fortalezca una convivencia comunitaria duradera". Al presidente estadounidense se ha dirigido específicamente para subrayar que los pueblos de la región merecen "paz y diálogo" y no guerra, haciendo hincapié en que "ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento".

"Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro", ha finalizado, firmando su primera declaración como presidenta encargada de Venezuela.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.