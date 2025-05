Daniella Weiss, la 'madrina' de los colonos israelíes que organiza cruceros para ver los bombardeos sobre Gaza

Daniella Weiss es la 'madrina' de los colonos israelíes. Quiere deshacerse de los palestinos como sea y no se corta en decir que "los palestinos que viven en Gaza no tienen derecho a quedarse en Gaza". Su organización ha llegado a organizar crucerospara contemplar los bombardeos que siembran la muerte en la Franja, como si de un espectáculo se tratase.

Activista y exalcaldesa de un asentamiento ilegal de Cisjordania, Weiss es una de las tres personas que han sido sancionadas por el Reino Unido por promover la violencia ejercida por los colonos israelíes contra las comunidades palestinas en Cisjordania. Para ella, el anuncio de Benjamin Netanyahu de que habría un presencia militar a largo plazo fue "una invitación al baile" y así lo admite sin tapujos. "Yo llamo a esto 'copiar, pegar', como lo hicimos en Cisjordania y en el Golán", ha afirmado.

Vergonzosos también son los viajes que organizaba en barco por la costa rumbo a Gaza, devastada por los bombardeos, para mostrar lo que, dice, serían 'sus futuras tierras', robadas a los palestinos. "El objetivo de movimiento de asentamiento es acercarse lo más posible a Gaza para observar plenamente Gaza, y entender que a partir de ahora, ¡Gaza será completamente judía!", celebraba ella.

Barbaridades, una tras otra, que Weiss vomita desde 1987. "No veo ninguna razón para que se queden aquí, no porque les digamos que no se queden aquí, sino porque se dan cuenta de que no es un lugar para ellos", afirmaba entonces sobre los palestinos. Y sigue abogando abiertamente por la limpieza étnica en Gaza, matándoles de hambre si es preciso. "No les damos comida, no les damos nada a los árabes; tendrán que irse. El mundo los aceptará", ha llegado a decir.