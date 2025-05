Curiosidades sobre León XIV: un papa matemático, tenista e hincha de béisbol

A las 18:08 horas de la tarde del jueves, la Plaza de San Pedro del Vaticano se llenaba de gritos de alegría mientras la chimenea de la Capilla Sixtina anunciaba la elección del nuevo papa, con la histórica fumata blanca. Unos cuarenta minutos después, el hasta ahora cardenal Robert Prevost salía al balcón ya vestido como el nuevo pontífice, convirtiéndose en León XIV.

En ese momento, el mundo se preguntaba quién era Prevost y las primeras respuestas apuntaban a un hombre progresista, dispuesto a seguir los caminos iniciados por su amigo, el papa Francisco. A sus 69 años, se le considera un hombre que sabe escuchar, tratar y defender temas como los derechos de la mujer, de los más desfavorecidos, por su pasado de misionero en Perú.

Poco a poco, vamos descubriendo más curiosidades sobre su vida, detalles que nos hablan de que Robert Francis Prevost Martínez ha escogido muy bien su pseudónimo papal, el de León. Resulta que es una fiera y no solo de la fe o las letras.

Estamos ante un papa inteligente, incluso lo definen como "todo un coco". Ha estudiado tanto la carrera de teología, como la de derecho canónico. Pero también es licenciado en Ciencias Matemáticas y dio clases de esta materia y de física durante años.

Pero también es un papa deportista e hincha, pues no solo es un ferviente seguidor del béisbol, concretamente de los Chicago White Sox. De hecho, su amor por el béisbol, ya le ha costado su primera polémica papal en su ciudad natal, Chicago. Todo, porque sus vecinos quieren saber a qué equipo apoyará en el próximo derbi de la ciudad.

Como curiosidad, cuando solo han pasado unas horas de la elección de León XIV, el fervor despertado por el nuevo papa ha llevado, incluso, a que se presente un cromo al estilo béisbol protagonizado por el pontífice. No es una broma, es una forma de conmemorar su nuevo rango y el cariño que los fieles le tienen, pues León XIV es muy aficionado a este deporte. Su equipo se lo ha agradecido en su estadio, aprovechando para sacar pecho.

También acostumbra a jugar al tenis para despejarse, aunque lamenta no tener el tiempo que le gustara para ello. "Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista", decía Prevost para añadir que su trabajo como cardenal no me dejaba "mucho tiempo libre".

Siguiendo con el repaso sobre los detalles que más definen la personalidad del papa León XIV, se le define como un hombre poético, pero con un gran hueco en su corazón para el fútbol y, sobre todo, para la Roma, el equipo de su alma, tal y como recuerda prensa de Italia. Una de sus últimas agónicas victorias, de hecho, se la ha agradecido a Francisco como "primer milagro póstumo".