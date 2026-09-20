Cuatro muertos en un nuevo ataque de EEUU a una supuesta narcolancha en el Caribe

Imagen del ataque estadounidense a una supuesta narcolancha en el Caribe

Los detalles "La inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico", ha informado el Comando Sur en una publicación en redes sociales.

Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal este sábado contra una lancha rápida en el Caribe, presuntamente vinculada al narcotráfico, resultando en la muerte de cuatro personas. El operativo fue ejecutado por las fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo la dirección del Comando Sur, quienes confirmaron que la embarcación operaba en rutas establecidas de narcotráfico. El Comando Sur explicó que la inteligencia reveló la participación activa de la embarcación en actividades de narcotráfico. Anteriormente, el 10 de septiembre, EEUU atacó otra lancha en el Atlántico, causando la muerte de tres presuntos narcoterroristas.

Estados Unidos ha realizado este sábado un ataque letal contra otra lancha rápida en el Caribe, presuntamente vinculada al narcotráfico, operativo en el que cuatro personas han muerto, según ha informado el Comando Sur (SOUTHCOM).

Las fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo la dirección del Comando Sur, ejecutaron el ataque contra la embarcación, que según el comunicado de prensa, "operaba en rutas del narcotráfico establecidas en el Caribe".

"La inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico", y la muerte de "cuatro narcoterroristas", ha explicado el Comando Sur.

El pasado 10 de septiembre, EEUU también atacó a otra lancha rápida en el océano Atlántico que provocó la muerte de otras tres personas, a las que también señaló como narcoterroristas.

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