Ahora

"Operaba en rutas del narcotráfico"

Cuatro muertos en un nuevo ataque de EEUU a una supuesta narcolancha en el Caribe

Los detalles "La inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico", ha informado el Comando Sur en una publicación en redes sociales.

Imagen del ataque estadounidense a una supuesta narcolancha en el Caribe Imagen del ataque estadounidense a una supuesta narcolancha en el Caribe@SOUTHCOM
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Estados Unidos ha realizado este sábado un ataque letal contra otra lancha rápida en el Caribe, presuntamente vinculada al narcotráfico, operativo en el que cuatro personas han muerto, según ha informado el Comando Sur (SOUTHCOM).

Las fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo la dirección del Comando Sur, ejecutaron el ataque contra la embarcación, que según el comunicado de prensa, "operaba en rutas del narcotráfico establecidas en el Caribe".

"La inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico", y la muerte de "cuatro narcoterroristas", ha explicado el Comando Sur.

El pasado 10 de septiembre, EEUU también atacó a otra lancha rápida en el océano Atlántico que provocó la muerte de otras tres personas, a las que también señaló como narcoterroristas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La cara y la cruz de los migrantes en Ceuta: una cama en el puerto frente a quienes siguen durmiendo sobre la arena
  2. Las incógnitas y contradicciones en el relato de la Comunidad de Madrid sobre el ático de Ayuso no logran convencer a nadie
  3. El nuevo capricho de Trump: el presidente dice que creará una "Fuerza de IA" y nombrará un "zar" para gestionarla
  4. Prisión preventiva para el asesino confeso de la estudiante española Claudia Tacoronte en México
  5. Vuelve el calor, con temperaturas que pueden superar los 35 grados en Galicia, Extremadura y el oeste de Andalucía
  6. Alemania afronta otras dos elecciones regionales con la sombra de una nueva victoria de la ultraderecha