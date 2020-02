El pasado diciembre China informó a los organismos internacionales de la aparición de un brote de un nuevo tipo de coronavirus, diferente de cualquier otro conocido hasta ahora, al que se ha denominado COVID-19. Desde entonces los casos se han multiplicado, ya son cerca de 80.000 los contagiados en 35 países. Pero también se han propagado los bulos sobre esta infección que aumentan la alarma.

Para evitar la desinformación, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Ministerio de Sanidad ha publicado sendos documentos con recomendaciones para reducir el riesgo general de exposición y transmisión del virus en las que explican qué es, cómo se contagia y cómo actuar para protegerte.

Recomendaciones si tienes que viajar a China

Así, aunque algunas aerolíneas han suspendidos sus vuelos a China, la OMS no recomienda ningún tipo de restricción a los viajes ni al comercio con el país asiático, mientras que desde Sanidad lanzan una series de advertencias:

- Evitar el contacto cercano/directo (mantener al menos una distancia de 1 metro) con personas que puedan sufrir infecciones respiratorias agudas, presenten tos, estornudos, expectoración. No compartir sus pertenencias personales

- Mantener una buena higiene personal: lavado frecuente de manos, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno.

- Evitar el contacto cercano con animales vivos o muertos, domésticos o salvajes y sus secreciones o excrementos en mercados o granjas.

- Evitar consumir productos de origen animal. Evitar comer alimentos poco cocinados o crudos.

- Los viajeros mayores y aquellos con problemas de salud subyacentes tienen riesgo de contraer una enfermedad más grave, por lo que deberán evaluar el riesgo de un viaje a China con un profesional sanitario en un Centro de Vacunación Internacional.

- Debido a la elevada actividad de gripe estacional en China y de acuerdo con las recomendaciones nacionales, los viajeros en los que esté indicada deben recibir la vacuna contra la gripe estacional al menos dos semanas antes del viaje.

- Si durante su estancia en China presenta síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda, como fiebre, tos o sensación de falta de aire, deberá contactar con las autoridades sanitarias locales y seguir sus recomendaciones.

¿Qué hacer si vuelvo de China?

Las personas que regresen de China tampoco deberían tener ningún inconveniente si se encuentran en buen estado de salud. Cabe recordar que la repatriación de los españoles que se encontraban en Wuhan se debió a las medidas excepcionales tomadas por el gobierno chino.

Las personas que regresan de China y que tienen buen estado de salud pueden llevar una vida normal, en familia, con amigos y, en general, en el ámbito escolar y laboral. Sin embargo, el Ministerio recomienda vigilar su estado de salud durante los 14 días siguientes a su salida de China.

En caso de presentar una sintomatología compatible con una infección respiratoria aguda como fiebre, tos o sensación de falta de aire, Sanidad recomienda quedarse en su domicilio o alojamiento y deberán y tomar las siguientes medidas:

- Contactar telefónicamente con un servicio médico a través del 112, informando de los antecedentes de su viaje y los síntomas que presenten.

- Evitar el contacto con otras personas y colocarse una mascarilla si no se puede evitar ese contacto.

- Mantener una buena higiene de manos e higiene respiratoria.

¿Es seguro recibir un paquete de China?

Recibir un paquete desde China no supone ningún ‎riesgo de infección, ya que este tipo de virus no sobrevive más de unas horas en objetos, como cartas o paquetes.‎ La Comisión Europea no ha adoptado ninguna medida adicional en relación a los controles oficiales que se realizan sobre las diferentes mercancías de uso o consumo humano procedentes de China. Por tanto, por el momento se seguirán aplicando las mismas recomendaciones que hasta ahora, no existiendo ninguna restricción ni recomendación específica relativa al movimiento de mercancías.

Para más información sobre el COVID-19 pueden consultar la página de preguntas frecuentes creado por el centro de prensa de la OMS y el documento distribuido por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.