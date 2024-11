Condenada a 25 años de cárcel la mujer que mató a su vecina afroamericana de un disparo en Florida

Un tribunal de Florida ha condenado a Susan Lorincz, de 60 años, a 25 años de prisión por el asesinato racista de su vecina, AJ, una madre negra de cuatro hijos. El crimen, que conmocionó a la comunidad, ocurrió hace un año y medio cuando Lorincz disparó a través de la puerta de su vivienda, acabando con la vida de AJ tras una disputa vecinal.

La acusada, quien durante el juicio se derrumbó en varias ocasiones, expresó remordimiento: "Desearía tanto poder volver atrás y cambiar las cosas para que ella todavía estuviera aquí. Daría mi vida para que ella pudiera estar aquí", declaró entre lágrimas. Sin embargo, este arrepentimiento llegó demasiado tarde para la familia de la víctima.

Horas antes del asesinato, Lorincz había buscado en internet si podía alegar defensa propia en caso de disparar a alguien. Durante el interrogatorio tras su detención, aseguró haber actuado en pánico tras sentirse amenazada: "Ella dijo que me iba a matar. Entré en pánico. Según iba hablando pensé: 'Oh, Jesús, me va a matar'".

Sin embargo, las investigaciones desmintieron estas afirmaciones. AJ no realizó ninguna amenaza; simplemente había acudido a reclamar explicaciones después de que Lorincz golpeara a sus hijos con un patín.

El juez Robert Hodges fue contundente en su sentencia: "Que cumpla 25 años en el Departamento de Correcciones. Este homicidio, con agravante racista".

Para la madre de AJ, Pamelia Dias, la condena es justa, aunque insuficiente para reparar el daño causado: "Esta muerte de una madre, de una hija, de una amiga, nunca debería haber ocurrido. Susan no merece indulgencia alguna", declaró tras la sentencia.