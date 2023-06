Una mujer blanca de Florida (EE.UU.), que estaba en libertad y sin cargos después de presuntamente haber matado de un disparo el pasado viernes a una vecina afroamericana, finalmente fue puesta en manos de la justicia cinco días después y en medio de reclamos de "justicia" de parte de la comunidad.

La Oficina del Alguacil del condado Marion, en el centro de Florida, confirmó este miércoles la detención de Susan Louise Lorincz, de 58 años, a la que se acusa de homicidio involuntario y otros delitos por la muerte de Ajike "AJ" Owens, de 35.

"A través de la investigación, que incluyó la obtención de declaraciones de testigos oculares (...), se pudo establecer que las acciones de Lorincz no son justificables según la ley de Florida", dijo la oficina del alguacil.

Tras su detención el martes por la noche, la presunta autora del disparo que mató a Owens fue imputada de homicidio involuntario con arma de fuego, negligencia culposa y varios cargos de agresión.

Después de la muerte de Owens, Lorincz alegó que actuó en defensa propia, pues la víctima trató de derribar su puerta, y subrayó que Owens la persiguió y atacó anteriormente.

Owens, madre de cuatro hijos, de los cuales el mayor tiene 12 años, recibió un disparo el pasado viernes a través de la puerta cuando estaba parada a la entrada de la vivienda de Lorincz en un complejo residencial en la localidad de Ocala.

Indignación en la comunidad afroamericana

Aparentemente Owens fue a reclamar a su vecina por los insultos que había hecho a sus hijos por jugar en un terreno cercano y porque tenía un IPad que los niños dejaron olvidado allí.

El hecho de que Loricz no fuera detenida y acusada inmediatamente después de la muerte de Owens provocó indignación entre la comunidad afroamericana, que se movilizó para pedir que se hiciera justicia.

El alguacil Billy Woods, del condado Marion (centro de Florida), justificó en una rueda de prensa celebrada el lunes el que Lorincz no estuviera detenida con el argumento de que había que determinar si al caso se podía aplicar una polémica ley floridana de defensa personal conocida como "Stand Your Ground".

Dicha ley que permite a una persona que considere que está en riesgo de morir o sufrir daño físico grave hacer uso de "fuerza mortal" en lugar de huir del lugar. Woods también dijo que la investigación de los hechos estaba aún en marcha y que solo cuando estuviera concluida presentarían los resultados al fiscal general del distrito.

El conocido abogado de derechos civiles Ben Crump, quien lideró el equipo legal de la familia de George Floyd, el afroamericano asesinado por un oficial de policía en Minneapolis en 2020, representa en este caso a la familia de Owens.

En un comunicado publicado este miércoles en Twitter Crump se congratuló por la detención de la presunta autora de la muerte de Owens pero señaló que sigue "preocupado" por la vigencia de una ley "arcaica" como la llamada "Stand Your Ground" que permite "matar a una madre desarmada en presencia de sus hijos".

En una entrevista con MSNBC el lunes, la madre de Owens dijo que su hija actuó "como lo haría cualquier padre". "Ella simplemente llamó a la puerta, estaba desarmada, sin armas. Ella solo quería respuestas. Quería hablar con otro adulto sobre el incidente con su hijo de 9 años", dijo.

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, exigió hoy justicia para Ajike "AJ" Owens y pidió "reformas" a la ley "Stand Your Ground". "Estos estatutos obsoletos alientan a las personas a intensificar los conflictos más allá del punto de no retorno. No podemos seguir ignorando las muertes de floridanos inocentes por preservar la cultura de las armas; nuestra principal prioridad debe ser la seguridad de nuestras comunidades", señaló Fried en un comunicado.