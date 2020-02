Los denominados 'hacktivistas' del colectivo Anonymous han declarado una ciberguerra más intensa que nunca al Estado Islámico.



Tras los ataques terroristas en París, que dejaban 129 muertos, este grupo amenazó a la organización yihadista con tomar represalias.



“Esperen una reacción masiva de Anonymous. Los encontraremos y no los soltaremos. Vamos a lanzar la operación más importante jamás efectuada contra ustedes. Pueden esperar ciberataques en gran número” afirmaba uno de lo miembros de Anonymous en un video subido a Youtube.



Sus amenazas han comenzado a cumplirse. Bajo el hashtag #OpParis (Operación París) reaparecen cuentas de Twitter en las que varios perfiles como @CtrlSec, @RamiHujeirat o @abuas9 muestran listas de cuentas de miembros o simpatizantes del Estado Islámico.



Así comienzan una caza de todos aquellos que tengan una mínima relación con ISIS en la red. En el mes de enero, tras el atentado de Charlie Hebdo, Anonymous declaraba su guerra con un objetivo muy claro: "Cerraremos todas sus cuentas en las redes sociales".



Casi un año más tarde, los hackers de este grupo han conseguido identificar y cerrar decenas de miles de webs, cuentas de Twitter y sitios de donaciones al EI. Cuentas como las ya mencionadas (@CtrlSec) se dedican a denunciar cuentas, equipos como Ghost Security Group atacan las webs.



A pesar de conseguir atajar varios de los problemas cibernéticos que se han propuesto, el mismo día que nacía #OpParís comenzaban los rumores de que los terroristas habrían utilizado el chat de la consola PlayStation 4 para comunicarse. A pesar de no haberse confirmado estos rumores la duda persiste.



Ese mismo día, con el anuncio de esta operación, un investigador comunicaba el descubrimiento del primer foro propagandístico de ISIS. El portal se habría estrenado con la celebración de las masacres de París mediante un video. Este lugar sería punto central de foros, redes sociales e incluso un grupo de chat en Telegram.



Pero esto sólo es parte de la infrastructura con la que el grupo terrorista ISIS cuenta en Internet. Sus redes tienen múltiples vías, y la principal de ellas es CiberCalifato, con el que ha conseguido asaltar miles de cuentas en Twitter, entre ellas algunas de altos cargos de la CIA y el FBI. Y que todavía sigue en pie.



Conociendo este gran aparato de propaganda terrorista las acciones llevadas a cabo por Anonymous parecen ínfimas, pero su objetivo sigue estando claro: "Estos atentados no pueden quedar impunes. Y es por eso que los Anonymous de todo el mundo vamos a cazarlos".



Hasta el momento 100.000 cuentas de Twitter y 150 sitios web han sido atacados. Dejando mensajes en ellas como: “Nosotros jodemos al Estádo Islámico. Nada en vosotros es islámico, sois el Estado Satánico’.